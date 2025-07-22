Дмитрий Губерниев: серебро российских синхронисток на ЧМ — не поражение, а победа

"Какая же это грустная новость? Серебряная медаль чемпионата мира для дебютанток — это прекрасно. Я поздравляю девчонок, что мы вторые. Это говорит о том, что мы в обойме! Мы в числе тех, кто претендует на золото. Поэтому это прекрасная новость. Я считаю, что это не поражение, а победа молодой команды, потому что они могли бы продолжить великие традиции, если бы имели возможность выступать. Но несколько турниров и Олимпиаду мы пропустили. Поэтому это огромное достижение российского спорта, что наша команда по синхронному плаванию стала второй.