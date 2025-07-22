Российские синхронистки впервые в XXI веке остались без золота в группе. Да что творится?!

Такое было вполне ожидаемо. За время отстранения российская группа полностью изменилась. По словам тренера Татьяны Покровской, это случилось впервые в истории. В команде действительно все новенькие: девчонкам от 17 до 22 лет. Для большинства из них ЧМ-2025 стал первым крупным турниром в карьере. А ведь не стоит забывать про новые правила и строгость судей.