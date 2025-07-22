«Мы обнулились и начинаем все сначала». Покровская — о серебре чемпионата мира

— Мы никогда и не привыкали к победам — каждые соревнования была борьба, мы всегда ехали бороться, а не завоевывать первое место. Когда оно случалось, мы очень радовались, но никогда не было такого, что мы все такие крутые, мы всех победим. Сейчас новая команда, девочки нигде не обкатаны, некоторые даже в юниорской сборной по месяцу-два были и пришли сюда. Были же только Игры БРИКС и дальше — жизнь в ожидании. И вдруг — мы едем. Давайте постепенно двигаться, не будем пугать наших соперников, потому что они достойные. Китай сегодня по праву занял первое место, но кто его знает, как в дальнейшем мы будем выступать. Испания — хорошие соперники. Мы в окружении хороших соперников.