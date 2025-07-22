«Мы обнулились и начинаем все сначала». Покровская — о серебре чемпионата мира

Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Команды. Техническая программа.
1. Китай — 307,8001.
2. Россия — 300,6183.
3. Испания — 294,8575.
Татьяна Покровская подвела итог выступления российской команды в технической программе на чемпионате мира по водным видам в Сингапуре, где девушки заняли второе место, уступив КНР, но обойдя Испанию.
— У вас очень усталый вид.
— А как вы думаете? Я же не с гулянки. Это с гулянки люди уставшие приходят.
— Вы лично здесь уже акклиматизировались?
— Относительно, конечно. Эта духота — не лучший вариант для здоровья всех женщин.
— О серебре. Смотрим, как говорят, разблюдовку оценок. Получается, что и по элементам, и по второй оценке уступили Китаю. Ожидали такого?
— Честно? Ожидала. Мне нужно было это второе место, главное было не опуститься ниже. Девчонки только начинают, надо вверх идти постепенно. Никто бы не дал нам первого места, потому что был большой перерыв, нас сейчас принимают как новичков. Все нужно снова завоевывать, четыре года — это не баран чихнул.
Планировала второе место и боялась, как бы Испания нас не обошла.
— Поражение ощущается непривычно?
— Мы никогда и не привыкали к победам — каждые соревнования была борьба, мы всегда ехали бороться, а не завоевывать первое место. Когда оно случалось, мы очень радовались, но никогда не было такого, что мы все такие крутые, мы всех победим. Сейчас новая команда, девочки нигде не обкатаны, некоторые даже в юниорской сборной по месяцу-два были и пришли сюда. Были же только Игры БРИКС и дальше — жизнь в ожидании. И вдруг — мы едем. Давайте постепенно двигаться, не будем пугать наших соперников, потому что они достойные. Китай сегодня по праву занял первое место, но кто его знает, как в дальнейшем мы будем выступать. Испания — хорошие соперники. Мы в окружении хороших соперников.
— То есть в этом результате нет трагедии?
— Нет. Говорю, я планировала второе место и очень боялась, как бы еще Испания нас не обошла, они же такие импульсивные, музыка у них действующая на зрителей. Я очень боялась, что им отдадут, они уже давно выступают, одни из фаворитов, а мы, простите, только сейчас вернулись.
Это спорт, а иначе как? Ни с того ни с сего наши бы приехали и выиграли. Представляете, а как с ними потом работать? Кланяться только или как? Нет, все нормально. Им еще надо многому учиться. Учиться преодолевать трудности. Учиться победе.
Мы вернулись в совершенно новое синхронное плавание
— Многие спортсмены здесь отмечали новые правила, которые стали более непредсказуемыми с точки зрения итоговой оценки. База не гарантирует уже ничего.
— Наш спорт стал спортом риска. Синхронное плавание стало другим, тем более для нас, которые четыре года пропускали. Ну что ж, будем теперь этим видом спорта заниматься. Новым синхронным плаванием. Если бы мы вернулись на старые, наши, правила, второе место было бы, конечно, поражением. Но мы вернулись в совершенно новое синхронное плавание, в новые правила.
Мы же издалека только слышали, не все до нас доходило. Нас не приглашали на семинары, жизнь шла немного мимо. Поэтому нам, конечно, трудно все сейчас наверстывать, но мы справимся.
— К сегодняшним оценкам у вас есть вопросы? Потому что вчера в дуэтах было недовольство тем, что китаянкам засчитали несделанный, по сути, элемент.
— Вчера произошел очень странный случай. Ну, как говорится, судьям виднее, что-то они уловили, не знаю. Могу только сказать, что наш дуэт прошел великолепно, я все смотрела, все дуэты. Будем разбирать еще в своем коллективе, что, почему и как, где у нас имеются какие-то недоработки. А недоработок мы, тренеры, всегда много находим. Будем разбираться.
— Консультации с судьями являются нормальной практикой в эстетически субъективных видах спорта. Удалось перед ЧМ собрать отзывы судей?
— Конечно. Вот сейчас мы за этим и пойдем. Хорошо, что напомнили, сейчас и пойдем за консультацией. Считаю, это хорошая традиция, что мы не просто тихонько проиграли и ушли, а спросим — зачем, почему, может быть, получим какие-то советы. Мы же начинающие. Ребята, вы вникните — мы начинаем все сначала, то есть мы обнулились и начинаем все сначала.
Мы никогда никого не копировали
— Читали ли вы интервью главного тренера сборной Испании? Где про «съесть русских с картошкой».
— Читала. Считаю, что она совсем неумно отвечала. Многие моменты мы даже не поняли — почему? Я бы сказала, что это оскорбительно. Но думаю, что она это поняла. Какие-то сравнения — зачем?
— Вы с ней здесь поговорили?
— Нет. И не будем говорить. Пусть она сама почувствует, что не права. Кстати, она хорошая девочка была, я ее знаю как спортсменку. Она такая была, пацанка. Стояла в самой ведущей команде Испании. Хорошая девочка, контактировали, общались. Ну, времена меняются. Неприятно, хочу сказать, что неприятно. Про то, что мы прятались. Мы от кого прятались? Что она еще говорила? Что-то такое про копирование. Мы никогда никого не копировали, а вот что касательно их — было раньше. Сейчас и копировать-то нечего, все ноги, ноги, ноги.
— Принципиально обойти Испанию после таких заявлений?
— Нет, ни в коем случае. Просто принципиально было как можно ближе подойти к подиуму, к первому месту. Это да. А так… Хорошая команда у Испании. Хорошая.
— Если абстрагироваться от оценок судей и брать то, что вы увидели в исполнении девушек, — довольны?
— Я тренер, который видит через кривое зеркало, мне сложно угодить. Разборы полетов еще будут. Были времена, когда команда получала почти все десятки. Помню Олимпиаду в Афинах, у нас там были все десятки. Но это было другое, доброе синхронное плавание.
— Сейчас оно стало злым?
— Нет, не злым. Для нас непонятным. Мы ничего еще не поняли. У нас только первые соревнования. Еще будут семинары для судей, еще учеба. Мы новички.
— Как это для Покровской — чувствовать себя новичком?
— Конечно, немножечко неуютно. Но ничего. Нас восприняли хорошо. Коллеги, спортсменки, которые уже стали тренерами в других странах. Они хорошо нас воспринимают и все понимают, что в общем-то им не хватало лидеров, которыми мы были. И у них родились другие лидеры, те, с которыми мы здесь соперничали.
— С дебютом в таком случае!
— Спасибо. Ох, как звучит! И я вроде бы только родилась.
Сергей Лисин