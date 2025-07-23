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Российские синхронистки стали вторыми в предварительном раунде ЧМ

Синхронистки Дорошко и Гайдай стали вторыми в предварительном раунде ЧМ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли второе место в предварительном раунде в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Дорошко и Гайдай набрали 269,4688 балла, уступив только испанскому дуэту в составе Лилоу Льюис и Ирис Тио (273,8950). Третье место заняли итальянки Энрика Пикколи и Лукреция Руджеро (266,9571).

Финальный раунд произвольной программы пройдет 24 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.