Почему поражения российских синхронисток на чемпионате мира — не катастрофа и не трагедия

В конечном счёте не надо обесценивать попадание на пьедестал в синхронном плавании. Это совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Иные испанки или японки всю жизнь тренируются, однако ни разу не добираются до золота. А россиянки ещё своё возьмут. Да, наверно, не в Сингапуре, а чуть позже. Большие турниры для нас только начинаются.