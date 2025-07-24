Российские синхронистки заняли седьмое место в предварительном раунде на ЧМ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские синхронистки заняли седьмое место в предварительном раунде соревнований среди акробатических групп на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Сборная России, за которую выступали Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова, набрала 201,8712 балла. Первое место заняли китаянки (225,7993), второе — испанки (224,2870), третье — итальянки (215,7280).
Финальные соревнования пройдут 25 июля.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.