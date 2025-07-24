Наши синхронистки — вновь без золота в женских дуэтах. У Дорошко и Гайдай — вторая бронза на ЧМ

По заявленной степени сложности программа россиянок уступала только дуэтам из Канады и Мексики, которые ни на что не претендовали. А вот у испанок, напротив, была одна из самых легких программ — только у британок и украинок ее коэффициент оценивался ниже. Это могло повлиять на итоговый расклад, тем более что в полуфинале у Дорошко и Гайдай программа была проще, а у испанок осталась той же.