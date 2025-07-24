Наши синхронистки — вновь без золота в женских дуэтах. У Дорошко и Гайдай — вторая бронза на ЧМ

Чемпионат мира. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа
- Ирис Тио Касас — Лилоу Льюис Валетт (Испания) — 282.6087
- Энрика Пикколи — Лукреция Руджеро (Италия) — 278.7137
- Майя Дорошко — Татьяна Гайдай (Россия) — 277.1117
Непростое возвращение
С тех пор как сборную России по синхронному плаванию возглавила Татьяна Покровская, наша команда стала лидером в этом виде спорта — как в сольных, так и в парных и групповых дисциплинах. Россия подарила миру множество звезд синхронного плавания: Анастасию Давыдову, Анастасию Ермакову, Светлану Ромашину, Наталью Ищенко, Светлану Колесниченко.
С 2003 года россиянки неизменно выигрывали золото на чемпионатах мира в дуэтах, вплоть до отстранения в 2022 году. Ничего не поменялось даже после того, как в отдельных дисциплинах решено было разыгрывать по два комплекта медалей — в технической и произвольной программе. Напротив, это разделение только сыграло нам на руку, ведь Россия с каждого чемпионата мира стала привозить домой еще больше золотых наград.
Из-за изоляции наши синхронистки пропустили три последних чемпионата мира. Ожидать, что после возвращения они сразу же вернут себе лидерство, было наивно: разрушить систему можно за мгновение, а вот на восстановление требуется время. В Сингапуре команда нейтралов «Б», как здесь официально именуют российскую сборную, пока не демонстрирует прежнего доминирования, но хотя и добивается неплохих результатов. Так, в технической программе дуэт Майи Дорошко и Татьяны Гайдай завоевал бронзовые медали, а в четверг предпринял попытку взять золото в произвольной.
Высокая сложность программы у наших
В нулевые основными конкурентками российских чемпионок в дуэтах были испанки и японки, позже к ним добавились китаянки и украинки. С этой точки зрения за время нашего отстранения поменялось немногое. Накануне в произвольной программе прошли предварительные соревнования, и в топ-7 попали представительницы всех перечисленных сборных, а также итальянки и француженки. Причем синхронистки с Апеннин, Энрика Пикколи и Лукреция Руджеро, финишировали третьими с внушительным отрывом в 11 баллов от четвертого места.
Дорошко и Гайдай в квалификации оказались вторыми — на 2,5 балла опередили итальянок и на 4,5 балла отстали от лидировавших испанок Лилоу Льюис и Ирис Тио. Однако по регламенту все полуфинальные баллы сгорают, так что итоговая тройка лидеров могла быть совсем другой. Отметим, что австрийская пара сестер Александри, выигравшая золото в технической программе, в произвольной не участвовала.
Испанские синхронистки Ирис Тио Касас и Лилоу Льюис Валетт
Испания — первая, Италия — вторая
По заявленной степени сложности программа россиянок уступала только дуэтам из Канады и Мексики, которые ни на что не претендовали. А вот у испанок, напротив, была одна из самых легких программ — только у британок и украинок ее коэффициент оценивался ниже. Это могло повлиять на итоговый расклад, тем более что в полуфинале у Дорошко и Гайдай программа была проще, а у испанок осталась той же.
Но прибавили и другие претендентки. Например, сестры-близнецы Лин из Китая выступили заметно лучше, чем в квалификации, хотя заняли там шестое место. Решающую программу они отработали здорово, но на пьедестал все равно не попали. Хотя итальянки, обошедшие их, выступили далеко не без шероховатостей.
Предпоследними к бассейну вышли россиянки с оригинальной программой в образе личностей человека с биполярным расстройством. Дорошко признавалась, что ее разрабатывали в авральном режиме, но подготовить все равно успели.
Тренеры решили усложнить программу, чтобы увеличить шансы на победу, но это не помогло. Одна из связок получилась неидеальной, и судьи оказались строги, хотя в целом выступление Гайдай и Дорошко получилось эффектным и качественным. Со стороны кажется, что прогон итальянок был не таким чистым, но даже они обошли россиянок. Пусть и всего на 1,5 балла.
Испанки выступали последними и отработали безупречно — пожалуй, к их победе сложно придраться. А для нас бронза — это тоже неплохо, тем более что и в технической программе Гайдай и Дорошко стали третьими. Но послевкусие осталось не лучшим, ведь в полуфинале произволки они финишировали вторыми и могли рассчитывать минимум на серебро.
Теперь у команды нейтралов «Б» в Сингапуре шесть медалей различного достоинства: три золота, одно серебро и две бронзы. Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта завершатся в пятницу, когда участники разыграют награды в акробатических командных состязаниях и в произвольной программе в миксте. В последней дисциплине Александр Мальцев может стать четырехкратным чемпионом нынешнего турнира.
Автор: Гоша Чернов