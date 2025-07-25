Российские синхронистки завоевали серебро ЧМ-2025 в группах в акробатической программе

По итогам финала они получили от судей 224,7291 балла. Золото у Китая, а бронза — у Испании.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Синхронное плавание.
Акробатическая программа, группы. Финал:
1. Китай — 229,0186 балла.
2. Россия — 224,7291.
3. Испания — 221,0962.
4. Италия — 217,5667.
5. Мексика — 216,7876.
Ранее семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев и Олеся Платонова выиграли серебряную медаль в соревновании дуэтов в миксте на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025, который проходит в Сингапуре.
В медальном зачёте Россия занимает третье место. Отечественные спортсмены выступают в нейтральном статусе.