Впервые за 31 год российские синхронистки не выиграли медальный зачет ЧМ

Всего на соревнованиях по синхронному плаванию в Сингапуре российские спортсмены завоевали семь медалей — три золота, три серебра и две бронзы (второе место в медальном зачете). Все три золота были у Александра Мальцева — в технической и произвольной программах в соло, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой в технической программе микст-дуэтов.