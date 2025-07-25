«Честно сказать, я ненавижу плавать». Интервью с нашей победительницей водного ЧМ-2025

— Мы лучшие подруги с Олесей. Вначале была, конечно, конкуренция, когда мы только встали втроём. Необычно было коммуницировать: у нас уже не дуэт, а какое-то трио. Было какое-то соперничество, конкуренция, недомолвки. Но затем мы всё с ней обговорили, по-женски всё обсудили, по душам поболтали. И пришли к общему знаменателю, друг друга поддерживаем, и я всегда радуюсь за её успехи, а она радуется за мои. Даже на этом чемпионате у нас были сложные эмоциональные моменты: где-то я могу немножко поплакать, то она даст волю эмоциям, но мы были всегда рядом друг с другом.