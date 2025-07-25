«Сашу сломали, мы три дня его в чувство приводили». Тренер сборной — о трех наших золотых наградах ЧМ-2025

Это все только процесс, понимаете? То же самое в синхронном плавании, это процесс. Это опыт, который учит проходить какие-то важные ситуации в жизни. И даже наша победа… есть разные победы. Бывают победы эго — это всегда ловушки, потому что в эго нет духа, когда человек просто говорит «я великий». Но если он понимает, что победы — это всего лишь процесс, который показывает, каким он стал, это победа духа, развитого духа. Она состоит, в том числе, в признании своих ошибок, в умении искренне поздравить соперника, который лучше тебя, и это тоже победа духа. Учу этому ребят и надеюсь, они тоже к этому придут, потому что, несмотря на эго, нужно всегда быть максимально объективными к себе. Это и есть развитый дух. Победа духа — когда складывается все, и результат, и хороший проплыв, все.