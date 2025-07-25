«Сашу сломали, мы три дня его в чувство приводили». Тренер сборной — о трех наших золотых наградах ЧМ-2025

На водном чемпионате мира в Сингапуре завершился турнир по синхронному плаванию. Нейтральные атлеты из России завоевали на нем восемь медалей (три золотые, три серебряные и две бронзовые). Это второй результат после сборной Китая. С одной стороны — неплохо, учитывая наше отсутствие на мировой арене на протяжении почти четырех лет. С другой — в этом виде спорта мы привыкли доминировать, и пока непонятно, как скоро нам удастся вернуть утраченные позиции.
Еще один важный нюанс — четыре награды из восьми (в том числе все золотые) мы завоевали в неолимпийских дисциплинах, в соло и смешанных дуэтах. Постарались подопечные Ганы Максимовой — Александр Мальцев, Майя Гурбанбердиева и Олеся Платонова. После завершения соревнований известный специалист рассказала «СЭ» о состоянии Александра перед ЧМ, сложностях в восприятии неолимпийских дисциплин в России и поделилась своими сомнениями о необходимости продолжения работы с нашей национальной командой.
Мы не машины по добыче медалей
— Есть вопросы к судейству произвольной программы?
— Нет. Я смотрю на вещи объективно и, окажись судьей, поставила бы испанцев на первое место. Это была очень мощная работа, во всех смыслах. У нас ставка делалась на технику. Но ребята, к сожалению, не сделали тот безупречный прогон, который они могли и должны были показать, чтобы выиграть. По артистичности испанцы тоже были явно сильнее. Если соперники в данной ситуации лучше нас, значит, честь им и хвала. Значит, нам есть над чем работать.
Когда Мальцев был безупречен в двух соло, я ему при всех это говорила. Когда Саша с Майей в техническом миксте были практически безупречны, я понимала, что это очень хороший уровень, хотя там есть к чему придраться. Но сейчас мы не сделали ту работу, которую могли. И не нужно придумывать оправданий, нужно видеть реальные причины.
— Они не сделали то, что делали раньше на тренировках.
— Да. Ранее делали эту работу и техничней, и синхроннее, и атлетичнее. Сегодня важна была атлетичность, некий драйв. Не получилось. Причины мне понятны в случае с Сашей, потому что у него очень длинный чемпионат, он уже просто выдохся. Это можно понять, данный фактор очень сильно влияет на оценку по артистичности, на то, в каком состоянии спортсмен доходит до конца композиции.
Просто представьте, что мы все испытывали на психоэмоциональном уровне — первый раз за шесть лет выступаем. Соперники уже чувствуют себя в новых правилах как рыба в воде, а мы — первый раз. Такой стресс прожили на соло, после этого еле-еле выстояли дуэт. Ребятами могу гордиться, несмотря на второе место. Их работой, своей работой. Посыпать голову пеплом и говорить: какой ужас, мы проиграли эту медаль, не буду — они сделали все, что могли, как и я. Но, к сожалению, бывает и такое. Мы не машины по добыче медалей. Три золотые для страны заработали, и, считаю, это очень хороший результат.
— Что дальше?
— Сейчас не буду ничего говорить. Все было брошено на этот турнир, а по плану дальше идет проект, большой спектакль, который я, режиссер по образованию, считаю одним из важнейших — хореографическая симфония «Лебединое озеро» на воде. Мы к ней сейчас вернемся, потому что, узнав о ЧМ, прервались. Это проект моей семьи, моих мамы и папы, которые сорок лет назад создали коллектив под названием «Театр на воде». Не тот, который у Марии Киселевой с 2018 года, а тот, которому уже 40 с лишним лет. Он для меня очень важен, и мы будем над ним работать. Мне хочется показать красоту высокохудожественного синхронного плавания, не ограниченного текущими правилами, которые очень сильно давят, не дают возможности полностью раскрыться. В проекте участвуют наши чемпионы, квартет микст-дуэтов, потрясающие артисты балета и цирковые артисты.
Остальное, спортивную историю, будем уже обсуждать после возвращения с каникул. Насколько меня хватит, останусь я или нет — сейчас под вопросом. Я собиралась уходить, когда выяснилось, что мужчин и микст-дуэтов не будет в программе ОИ-2028. Перспектива участия в Играх была серьезным мотивирующим фактором, потому что, скажу честно, я не развиваюсь в синхронном плавании. Для меня очень важно личное развитие. И в синхроном плавании сейчас я в некоторой степени даже деградирую.
Есть очень много незавершенных проектов, которым мне хотелось бы уделить время. Дописать свою книгу по истории водных зрелищ, это мое научное исследование, которое лежит в столе уже десять лет. Никак не могу защитить диссертацию по искусствоведению. Много дел откладывается из-за синхронного плавания, и, наверное, пришло время к ним вернуться. А там жизнь подскажет. Может быть, останусь, может быть, уйду. Ничего сейчас говорить не буду, нужно прежде всего отдохнуть, понять, смогу ли дальше в этом функционировать и захочу ли. Есть моменты, которые лично меня не устраивают, в том числе отношение, которое было в нашей стране к микст-дуэту, к мужскому соло.
Лос-Анджелес 2028 года был, наверное, тем стимулом, который позволял через эти моменты проходить, потому что для ребят было важно там оказаться. Когда выяснилось, что Олимпиады для нас не будет, нужно понять, какова моя мотивация оставаться в сборной, потому что пока я ее не вижу.
— А какая была мотивация до этого?
— Мои мама и папа стояли у истоков российского синхронного плавания, они в числе основателей вида. Именно по приглашению папы в свое время президентом федерации стала Майя Плисецкая. Папа очень много сделал для того, чтобы российское синхронное плавание развивалось. Мама тоже прошла путь от нуля до высшей ступеньки, до пьедестала на чемпионате мира.
И мотивация была, конечно, продолжить дело семьи. Думаю, что за десять лет в сборной удалось внести немалый вклад в развитие в том числе таких дисциплин, как микст-дуэт и мужское соло. Сейчас вы видите результат — три золота. Только вот на сайте федерации мужскому синхронному плаванию посвящена одна строчка, а про микст-дуэты сказано лишь, что в 2015 году они вошли в программу чемпионатов мира и наши спортсмены там успешно выступили. Нет имени Саши Мальцева, нет моего имени, я уж не говорю про наших девчонок, которые тоже, естественно, являются частью команды. Нас как бы нет. Это отношение «Вы — неолимпийская дисциплина». Мы настолько от этого устали, я устала. А сейчас — приезжаем, даем три золотых медали и смотрим на медальный зачет.
Всего этого могло и не быть — на чемпионате страны Сашу так сломали, что мы три дня его в чувство приводили, для того чтобы он просто поехал на чемпионат мира.
— Речь про поражение?
— Судьи поставили его за спортсменом, который, извините, только полгода назад учился продолжительные винты делать. Приезжал к нам на сбор и должен был стать за Сашей. Я надеялась, что под моим руководством, грамотно выстраивая подготовку, мы сделаем так, что в какой-то момент, когда Саша решит уйти, у нас кто-то придет ему на замену, а не как сейчас — голяк.
То, что судьи допустили на чемпионате страны, — за гранью добра и зла. Я не стала тогда разбирать эту ситуацию, сказала — мы выступим на чемпионате мира и потом будет разбор полетов. Сейчас я это озвучиваю, потому что все, чемпионат мира для нас закончился, я могу говорить. Так относиться к спортсменам, которых можно назвать национальным достоянием, и к тренерам, а я себя считаю не самым плохим тренером, недопустимо.
Саша — спортсмен с большим эго, и это нормально, благодаря этому он и добивается таких результатов. Извините, что по-русски, но мордой об стол накануне важнейшего старта — недопустимо. Мы три дня всей командой пытались убедить его поехать на чемпионат мира. А теперь представьте, на секундочку, что было бы, если бы чемпионат страны являлся отборочным стартом на ЧМ. Мы бы лишились трех золотых медалей. Поехал бы Захар Трофимов, но вы понимаете, что ни в соло, ни в дуэте подиумов бы не было. Это еще пока что очень разные уровни. Несопоставимые.
— Что было с Сашей? У него возникли сомнения в себе?
— Нет, это был акт крайнего неуважения по отношению к ведущему спортсмену страны. Он — референс для всего мира. И мы об этом знали. Нам говорили, что наши композиции рассматривают, приводят в пример. И после этого нас вот так просто «опускают» на чемпионате страны.
Я тогда не стала ничего публиковать, оставила этот разбор полетов на время после ЧМ. Знаете, как в свое время тренер Станислав Жук говорил фигуристам — выйдите, откатайте так, чтобы было понятно, кто здесь лидер, и не надо за меня заступаться. Вот приблизительно так же и я сказала — выйдите здесь, сделайте четыре золота и все станет понятно, никаких вопросов не останется.
Немножко не дотянули. Но я сейчас со спокойной душой, потому что понимаю — то, что мы сделали, это уже подвиг в рамках тех условий, которые у нас были, в рамках всего бэкграунда, всего стресса. Мы не знали, как к нам отнесутся судьи. Такого стресса, как здесь, я нигде не испытывала. Честно скажу, еле дожила до этого последнего старта. Такое ощущение, что нервных клеток на сегодня просто не хватало, даже чтобы переживать.
Мы не знали, как на нас отреагируют, потому что вся эта ситуация совершенно точно не помогает. У нас субъективный вид спорта, очень многое зависит от личного отношения к спортсмену, к тренеру. Рада, что ко мне подошли человек 30−40, которые меня обняли и искренне сказали: Гана, мы так рады тебя видеть. У меня очень хорошие отношения с коллегами за рубежом. Дай бог, чтобы такие когда-нибудь были у нас в стране, доброжелательные и честные отношения. Но, несмотря на эту поддержку, мы, выходя сюда, не понимали, что будет, не понимали, как эта ситуация сказалась на судействе. Боялись, честно говоря, что будет какая-то необъективность, основанная на конфликте.
Безумно рада, что судьи на ЧМ, к их чести, отработали настолько объективно, настолько профессионально, что хочется приехать домой и сказать: товарищи, давайте сядем и разберем, что у нас не так. Потому что дома очень многое не так. Когда сегодня вижу эти оценки, то принимаю их с достоинством, потому что считаю справедливым это решение, и оно не вызывает у меня никакого отторжения. Не буду списывать наше серебро на то, что нас кто-то засудил, потому что плохо к нам относится. Уже убедилась за эти три дня, что на чемпионате мира грамотное, объективное и непредвзятое судейство.
Не понимаю, как так долго нахожусь в спорте
— Если ставить оценки по пятибалльной системе, у вас три спортсмена, Саша, Майя и Олеся. Сколько каждому за ЧМ?
— Саше — пять с минусом, минус за последний старт. Минус, минус. Майя… пять, наверное, она сделала максимум из того, что могла. Они молодцы. Олеся… Я не могу разделить, поставить ей оценку намного хуже, чем Саше. Но все-таки четверка с плюсом, наверное.
— Если бы здесь микст-дуэты проходили через квалификацию, девушкам, Олесе в частности, было бы проще?
— Конечно, это тоже очень важный фактор. С квалификацией было бы попроще. Появилась бы возможность проанализировать все ошибки, и я бы точно на финал их подготовила так, чтобы они выиграли. Мы бы убрали эти маленькие недочетики, это сто процентов. А сейчас, конечно, Олесе нужно было с первой попытки попасть в десятку. Вот этого они не смогли. На четвертом старте для Саши и на первом для Олеси — не получилось.
— Идея технической программы Саши с Майей — не очень хорошее будущее?
— Не совсем так. Конечно, вся эта ситуация с цифровизацией, с совершенно безумной зависимостью от соцсетей вызывает страх, потому что мы творцы, мы частицы Бога, понимаете? И для меня человек, который становится машиной, это регресс, а не прогресс. Поэтому мы назвали это «деволюцией». И поэтому в программе, еще на суше, до того как они прыгают в воду, это четко прослеживается, когда Саша ее «подключает», скажем так, к сети и начинает управлять ее головой, мышлением. Переводит ее таким образом из человека в животное. Это картинка, которую мы передали.
Она начинается с самоцитаты, с первого движения из «Весны священной», которая как раз о единстве человека с природой, о единстве мужского и женского, обо всем том, что лежит в основе божественного создания, божественного творения. То, что мы показали в технической программе, это вариант развития событий, в котором человек позволит увести себя в направлении, где он из человека превращается обратно в животное, управляемое кем-то и чем-то, без возможности свободного выбора. Это очень важная тема для меня.
— И на контрасте в произволке — ритмы восьмидесятых.
— Ой, сегодняшняя программа — целая история, потому что она рождалась с одним посылом, а потом он поменялся. Я назвала ее изначально «Призрачной целью», потому что это был троллинг новой системы синхронного плавания. Мы создавали эту программу, когда новые правила были ужасны, там постоянно все крутились, возникало ощущение, что все бегут, а смысла во всем этом вообще нет, как и художественности. Наш спорт тогда резко потерял все критерии, все ориентиры. Это не было музыкально, интересно. Образно говоря, там просто люди крутились.
И эту программу мы создали изначально именно таким образом, получился перевертыш, взяли музыку из фильма «Flashdance», там как раз о девочке, которая идет к своей мечте, сюжет о том, как она тренируется, чтобы стать танцовщицей. Потрясающий фильм, потрясающая музыка. Но когда мы начали, я предложила ребятам перевернуть месседж, рассказать о том, как это — когда люди фанатично бегут к своим целям и забывают про жизнь, сделать гиперболу взгляда на ситуацию с другой стороны. Фанатизм, когда цели на самом деле призрачные.
Человек прибегает к финишу, а потом оказывается, что самое-то главное было по дороге, в пути, понимаете? Идея была такая, но затем под чемпионат мира пришлось все полностью переделывать. Из шести связок делать четыре, менять коэффициенты, менять руки. И постепенно я увидела более позитивную историю, мы посмотрели на это как на баттл двух людей, которые пытаются мериться, кто из них круче, а сами незаметно становятся частью одного единого танца. Они где-то соревнуются, где-то поддерживают друг друга, где-то бегут параллельно и потом, в конце, становятся, как и мы порой, частью одного спектакля.
Вот здесь на чемпионате мира мы соревнуемся, а для остальных людей это праздник, праздник спорта, праздник единения, и данный месседж я сегодня хотела донести. Это самый легкий, наверное, самый простой смысл в нашей композиции, но он самый позитивный, потому что связан с тем, что я здесь наблюдала — как все рады нас видеть, это единство спортсменов, судей, тренеров. Это наполняет смыслом призрачный бег, гонку за баллами, сантиметрами и так далее.
— Вообще да, вы правы. Большой спорт — это наркотик.
— Конечно.
— И, если ты подсел на него, очень сложно слезть. А такие турниры, как чемпионат мира, глобальные события, это сильнейшая доза. Но вы говорите «подумаю, что буду делать дальше». Неужели сможете завершить?
— Смогу, потому что, скажу честно, я занимаюсь не только спортом. Вообще не понимаю, как так долго нахожусь в спорте. Когда шла в сборную, даже предположить не могла, что пробуду столько, после Гуанчжоу хотела уходить. Был переломный момент, но меня убедили вернуться. И сейчас смогу слезть, потому что для меня это не является наркотиком. Для меня наркотиком, в хорошем смысле слова, является мое развитие. Пока еще чувствую, что есть куда расти, и это не перетасовка связок в программах, а глобальное развитие. Очень активно занимаюсь самообразованием и считаю, что еще многое предстоит узнать, многому обучиться, несмотря на то что у меня уже три высших.
Это все только процесс, понимаете? То же самое в синхронном плавании, это процесс. Это опыт, который учит проходить какие-то важные ситуации в жизни. И даже наша победа… есть разные победы. Бывают победы эго — это всегда ловушки, потому что в эго нет духа, когда человек просто говорит «я великий». Но если он понимает, что победы — это всего лишь процесс, который показывает, каким он стал, это победа духа, развитого духа. Она состоит, в том числе, в признании своих ошибок, в умении искренне поздравить соперника, который лучше тебя, и это тоже победа духа. Учу этому ребят и надеюсь, они тоже к этому придут, потому что, несмотря на эго, нужно всегда быть максимально объективными к себе. Это и есть развитый дух. Победа духа — когда складывается все, и результат, и хороший проплыв, все.
— И это будет победой, даже если серебро.
— Конечно. Когда ребята плавали, и Саша проплывал идеально, допускала, что оценку придержат, но говорила себе: мы сделали свой максимум, дальше не наша работа. Наверное, для меня менее важны медали, чем для них, честно скажу. Он семикратный чемпион мира, максималист, ему сейчас очень сложно проиграть. Надеюсь, что он правильно оценит все, что произошло. У меня по-другому, я смотрю на то, как мы это проходим, с достоинством или без.
Для меня достоинство, благородство — это очень важно. Данные слова имеют для меня огромную ценность, поэтому безумно рада, что мы здесь смогли показать результат нашей работы и что, даже несмотря на серебро в заключительном виде, это был праздник единения. Для мира это сейчас важно.
— Поясните.
— Эти три года сильно ударили по миру. Спорт, искусство, культура должны быть островками мира. Посмотрите, что произошло с момента, как нас… Сейчас в мире просто живого места нет. Основная миссия спорта, искусства — как раз объединение, которое позволяет отбросить конфликты, смотреть на Олимпиаду и восхищаться человеком в целом, а не тем, что он принадлежит к той или иной стране, тем, какой результат он показал. Это объединяет людей. И очень важно, что мы вернулись, уже это победа. Мы не остались за пределами чемпионатов, там, на внутренних стартах, а вышли и показали классную работу, высочайший уровень, показали, что мы, в общем, существуем, мы есть. И получили очень хорошее отношение. Меня это радует.
Свободу слова нужно заслужить
— Поскольку вы говорите о реализации себя, своих идей, можно ли реализовывать себя и идеи в рамках текущих правил, которые, как все отзываются, являют собой таблицу, а постановка превращается в «пятнашки»?
— Выжимаю максимум, как мне кажется. Говорили, что в синхронке я себя теряю, не реализую полностью то, что могу, что нужно уйти в кино, в театр. Но мы дали художественный ориентир в дисциплине микст-дуэтов, на нас росли все те, кто сейчас выступает. К Саше многие относятся с большим уважением, как и ко мне. Мы создаем хороший классный мир, люди на какое-то время забывают о невзгодах, начинают жить спортивным праздником, это же так важно сейчас. Тоже, в некоторой степени, миссия. Другой вопрос, что, как вы правильно сказали, я не вижу никакой мотивации в новых правилах.
Я росла в семье, где художественность, образование и культура — это не просто слова, поскольку мой папа культуролог-искусствовед, и я, по третьему образованию, культуролог.
Мне очень сложно принимать новые правила, потому что часто это антихудожественность, плюс я не вижу потенциала, не знаю, как в этом всем расти. Какая может быть мотивация, если я не развиваюсь? Это во-первых. Во-вторых, какая может быть мотивация, если такие отношения внутри страны? У меня столько предложений из-за рубежа было на протяжении всех этих лет, но я не уезжала, потому что не могу бросить своих ребят. Про финансовый вопрос вообще молчу, об этом смешно даже говорить, потому что у меня одна постановка стоит столько, сколько я зарабатываю здесь за три месяца. Нужно, наверное, иметь высокую степень ответственности, чтобы, несмотря на все вышеописанные факторы, давно не уехать за рубеж и не зарабатывать там, как говорится, нормальные деньги.
Я десять лет работала в сборной и считаю, что есть проблема внутренней недооцененности, неуважения. Пожалуйста, вот она, неолимпийская дисциплина. Сейчас мы все бьем себя в грудь и говорим «вау, вот у нас Саша Мальцев».
— Вы же все эти десять лет строили вокруг себя огромную стену, которую нельзя переплюнуть, через которую не слышны все эти многочисленные комментарии, где говорят, что мужское синхронное плавание — чуждое России явление, что оно является издевательством над традиционными ценностями. И склоняют Сашу. Как жили эти 10 лет?
— Честно скажу, самый ад был на чемпионате мира в 2015 году в Казани. Благо Саша не читал все комментарии, как потом выяснилось, а меня трясло все три дня, пока мы выступали. Дима Губерниев Сашу тогда отстаивал в прямом эфире, но все равно, мы такого потом начитались… Господи, я сидела и думала, что же за убогость мышления, что за гомофобия? Люди выиграли золото чемпионата мира, но даже после этого… Вы не представляете, сколько мы комментариев прочитали и сколько мы всего наслушались. У него глаза подведены! Подождите секундочку, ребята, а на балет вы как, нормально ходите? На оперу, где у солистов макияж?
Потом я просто начала банить, как только вижу такой комментарий, я говорю — ребят, баньте и все, просто баньте. Не каждому человеку нужно давать свободу слова. Свободу слова нужно заслужить. Заслужить своей культурой. Но кто-то сидит на диване и несет чушь несусветную, а я должна читать это у себя в канале? Зачем? Я просто всех баню. И для меня это свобода слова. Если есть уважение, я всегда выслушиваю критическую точку зрения. Но если люди выплескивают свой негатив, свои комплексы…
Слава богу, сейчас нас уже ценят, и эта тема ушла на задний план. Даже если кто-то что-то пишет, мы на это уже давно не обращаем внимания. А Саша это вообще никогда не читал, он от подобных вещей оказался защищен гораздо лучше. Я, когда узнала, сказала: «Сань, а ты мог мне об этом раньше сказать? Я бы тоже не читала. Я боялась, что ты это читаешь».
Сергей Лисин