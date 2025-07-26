Александр Мальцев: «Олимпиады переоценены. Ну, не поеду я туда спортсменом — не трагедия. На чемпионате мира соперники те же, конкуренция не меньше»

— У тебя осталась мечта в спорте?
— Я доволен карьерой. Вот для Майи [Гурбанбердиевой] мечтой всегда были Олимпийские игры. А у меня такого нет. Хочу просто оставить след в синхронном плавании. Чтобы помнили мои программы, чтобы их воспринимали как искусство на воде. А со старыми правилами так оно и было.
Что же до Олимпиад, то мне кажется, они переоценены. На чемпионате мира соперники те же, конкуренция не меньше. Почему все меряют именно олимпийскими медалями?
— Что имеешь в виду под переоценкой Олимпиад?
— Разные аспекты. Вот даже в материальном плане для вида спорта большая разница — олимпийский он или нет.
— То есть из-за того, что микст-дуэты пока вне программы Игр, у вас ставки меньше?
— И ставки, и премии, и призовые, и стипендии. Когда нам нужен какой-то момент по тренировкам, постоянно слышим: «Так вы же не олимпийская дисциплина».
Хотя девчонки говорили, что чемпионаты мира часто сложнее. На Олимпиадах меньше команд, при этом некоторые обязательно приезжают по континентальным квотам. Да это же во многих видах. Вот в футболе что, чемпионат Европы слабее Олимпиады?
Ну, не поеду я туда спортсменом — не трагедия. А из синхронного плавания никуда не уйду. Хочу посвятить жизнь нашему спорту. Безусловно, отдаю предпочтение тренерской работе. Я ведь уже несколько лет совмещаю. У меня и мальчики, и девочки занимаются.
— Парней много?
— 4. Не знаю, есть ли вообще группы, где у одного тренера занимается больше ребят.
— Есть такие, кого привели в секцию именно из-за тебя?
— Вот как раз в прошлом году, причем очень талантливого мальчика. Родители сразу сказали, что хотели попасть строго ко мне. Другой парень вообще переехал в столицу из региона, чтобы заниматься под моим руководством. Это очень приятно и ответственно.
Очень хочу, чтобы они превзошли меня по результатам. И на Олимпиаду поехали. А я с ними как тренер. Меня такой расклад абсолютно устроит, — сказал семикратный чемпион мира Мальцев в интервью Спортсу.