Александр Мальцев: «Олимпиады переоценены. Ну, не поеду я туда спортсменом — не трагедия. На чемпионате мира соперники те же, конкуренция не меньше»

— Я доволен карьерой. Вот для Майи [Гурбанбердиевой] мечтой всегда были Олимпийские игры. А у меня такого нет. Хочу просто оставить след в синхронном плавании. Чтобы помнили мои программы, чтобы их воспринимали как искусство на воде. А со старыми правилами так оно и было.