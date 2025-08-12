Ричмонд
Синхронист Мальцев считает, что значимость Олимпиады переоценена

Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев выразил мнение, что значимость Олимпийских игр переоценена.

Источник: Reuters

«Действительно, я говорил про переоценку. Имел в виду то, что чемпионат мира не менее ценен, чем Олимпийские игры. Если брать наш вид спорта, то на чемпионате мира мы видим большое количество дисциплин, мужчины есть и в соло, и в дуэтах. На Олимпиаде у нас только два комплекта медалей, конкуренция меньше, чем на чемпионате мира. В том же футболе чемпионаты Европы и мира ценятся выше, чем Олимпийские игры. У нас то же самое: выступать на чемпионате мира в какой-то степени даже девушкам сложнее, потому что выше конкуренция.

Но в обществе сложилось восприятие Олимпиады как чего-то максимально высокого и ценного, хотя на самом деле для спортсмена чемпионат мира не менее ценен», — приводит слова Мальцева ТАСС.

На завершившемся в августе чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре Александр Мальцев завоевал три золотые и одну серебряную медаль.