Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток. Она занимала эту должность с 1998 года

Заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская покинула пост главного тренера сборной России. Ее преемницей станет семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. Об этом кадровом решении стало известно из официального заявления Федерации водных видов спорта, обнародованного во время конференции организации в Казани.
«Татьяна Николаевна продолжит помогать федерации и всему тренерскому штабу вести сборную к новым победам, популяризировать синхронное плавание, но уже в новом статусе — советника председателя ФВВС», — говорится в пресс-релизе.
Легенда у руля сборной
Татьяне Покровской 75 лет. Она возглавляла нашу национальную команду с 1998 года, и с ее именем связаны все громкие успехи российского синхронного плавания, которое именно под началом этого специалиста вырвалось на ведущие позиции в мире. Экс-тренер объяснила, что теперь будет меньше работать на воде, потому что «сидеть круглыми сутками на бортике уже сложно». Ее миссия будет в другом, а нашу национальную команду примет Ромашина.
«Я надеюсь на нее, она прошла большую школу сборной команды. Она была безупречно сильной спортсменкой, и с этим никто спорить не будет, но как тренеру ей еще нужно учиться. Группа — самый сложный вид синхронного плавания. Но ведь не просто так она завоевала столько медалей — у нее хорошая голова и сильный характер: она может повести команду. Надеюсь на Светлану и верю в нее», — сказала Покровская в интервью «Матч ТВ».
Под руководством Татьяны Николаевны синхронистки сборной России побеждали в соревнованиях дуэтов и команд на шести летних Олимпиадах подряд: с Сиднея в 2000 году до Токио в 2021 году. Также наша национальная команда неоднократно выигрывала чемпионаты мира по водным видам спорта практически во всех возможных категориях. С октября 2024 года Покровская входит в президиум ФВВС России. Ее воспитанницы сейчас работают в разных бассейнах мира — не только в российских.
Новое время
О возможном уходе Покровской источники «СЭ» говорили еще после чемпионата мира в Сингапуре, где российские девушки впервые за долгие годы не завоевали ни одного золота — не считая Майи Гурбанбердиевой, которая выступала в миксте дуэте с Александром Мальцевым. И хотя аргументы про отсутствие международной практики понятны и разумны, все же россиянки сильно отступили по сравнению с периодом до 2022 года. 12-е место Татьяны Гайдай в технической программе соло на фоне серебра белоруски Валерии Хондошко выглядело не самым приятным результатом, даже со всеми оговорками.
В последний год объединенная Федерация водных видов спорта усиленно старается обновиться — и логично, что работающая с конца XX века в сборной Татьяна Покровская рано или поздно должна была передать бразды правления другому человеку. При этом ее заслуги никто не отрицает — и она остается на работе в федерации.
Синхронное плавание как вид спорта сильно изменилось, стал более техничным и математичным, и в таких условиях нужны новые методики и тренеры. До Олимпиады-2028 не так и много времени — два с половиной года, и в федерации, которую возглавил бизнесмен Дмитрий Мазепин, хотят увидеть быстрый результат. В недавнем интервью «СЭ» пловца Егора Корнева тоже сквозит эта мысль — мол, молодой тренер Андрей Шишин сейчас перестраивает подготовку сборной и модернизирует «старые методики».
Преемница
Светлана Ромашина выступала за сборную России по синхронному плаванию с 2005 года. Свое первое олимпийское золото она завоевала в Пекине в 2008 году. Также 13 раз становилась чемпионкой Европы и 21 раз — чемпионкой мира. В 2023 году Светлана объявила о завершении карьеры и возглавила СШОР по синхронному плаванию «Юность Москвы». Теперь перед ней новый серьезный вызов — тренировать национальную сборную.
Преемница Покровской — очень заслуженная и уважаемая в мире спортсменка, но в качестве тренера пока не обладает таким авторитетом, как ее предшественница. Очевидно, что в первое время значительную часть нагрузки должны взять на себя старшие и личные тренеры спортсменов сборной страны. Хотя они в последнее время и так проделывали большой объем работы, в том числе в медийной сфере.
«Быть тренером — это сложная работа. Особенно в сборной России по синхронному плаванию, особенно после Татьяны Николаевны Покровской, у которой шесть Олимпиад подряд только золотые медали, — отметила в разговоре с “СЭ” трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина. — Становясь на это место, ты испытываешь огромную ответственность. Но я уверена, что Светлане хватит характера. Не зря она самая титулованная синхронистка в мире. Хочется пожелать ей крепкого здоровья, чтобы на все хватило. Наши тренеры отдают себя полностью работе. Но хочется пожелать Светлане сил и здоровья, чтобы хватало не только на синхронное плавание, но и на семью и на увлечения».
Авторы: Егор Сергеев, Дмитрий Кузнецов