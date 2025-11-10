Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток. Она занимала эту должность с 1998 года

«Быть тренером — это сложная работа. Особенно в сборной России по синхронному плаванию, особенно после Татьяны Николаевны Покровской, у которой шесть Олимпиад подряд только золотые медали, — отметила в разговоре с “СЭ” трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина. — Становясь на это место, ты испытываешь огромную ответственность. Но я уверена, что Светлане хватит характера. Не зря она самая титулованная синхронистка в мире. Хочется пожелать ей крепкого здоровья, чтобы на все хватило. Наши тренеры отдают себя полностью работе. Но хочется пожелать Светлане сил и здоровья, чтобы хватало не только на синхронное плавание, но и на семью и на увлечения».