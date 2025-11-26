Ричмонд
Трехкратная олимпийская чемпионка Колесниченко объявила о завершении карьеры

Трекхратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко сообщила в интервью «Матч ТВ» о решении завершить карьеру в профессиональном спорте.

Источник: РИА "Новости"

32-летняя Колесниченко в июле стала матерью — у спортсменки родился сын.

— Светлана, когда поняли, что близки к завершению карьеры?

— Уже на Играх БРИКС. Но потом я решила подумать о будущем, отдохнуть, заняться здоровьем. Я была единственной из нашего состава сборной, кто не брал перерыв в карьере. За последние 15 лет я ни одного сезона не пропускала, не отдыхала.

Естественно, мы обсуждали всю эту ситуацию с Татьяной Николаевной (Покровской) и Татьяной Евгеньевной (Данченко). Я очень благодарна, что они пошли навстречу и дали добро на отдых, чтобы я имела возможность все обдумать. В итоге решила, что надо двигаться дальше.

— Когда начали получать нейтральные статусы, для вас это ничего не поменяло?

— Нет. На самом деле, мне кажется, что пора дать дорогу молодым. Я все сказала в нашем виде спорта. Никто не молодеет. Уверена, что у нас есть и всегда будут достойные спортсменки, которые станут лидерами и будут еще покруче меня.

Колесниченко побеждала на Олимпийских играх 2016 года в группе и взяла два золота Игр‑2020 (дуэт, группа). Также она является 16‑кратной чемпионкой мира и 11‑кратной чемпионкой Европы.