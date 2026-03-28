Синхронисты Румянцева и Трофимов выиграли техническую программу на этапе КМ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов победили в технической программе среди смешанных дуэтов на втором этапе Кубка мира, который проходит в Париже.
Россияне набрали 231,9159 балла. Серебро завоевали представители Казахстана Ясмина Исламова и Алдияр Рамазанов (211,1267), бронзу — колумбийцы Эмили Минанте и Густаво Санчес (207,9975).
Соревнования в Париже завершатся 29 мая.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает россиян на соревнования в нейтральном статусе. В начале февраля World Aquatics и Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) допустили российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном.