Синхронисты Румянцева и Трофимов выиграли техническую программу на этапе КМ

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов победили в технической программе среди смешанных дуэтов на втором этапе Кубка мира, который проходит в Париже.

Россияне набрали 231,9159 балла. Серебро завоевали представители Казахстана Ясмина Исламова и Алдияр Рамазанов (211,1267), бронзу — колумбийцы Эмили Минанте и Густаво Санчес (207,9975).

Соревнования в Париже завершатся 29 мая.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает россиян на соревнования в нейтральном статусе. В начале февраля World Aquatics и Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) допустили российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном.