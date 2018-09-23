Носкова выиграла серебро на ЧЕ по настольному теннису в паре с австрийкой Полкановой

Источник: РИА "Новости"

В финале Носкова и Полканова проиграли немкам Нине Миттельхам и Кристине Ланг со счетом 3−4 (10:12, 11:8, 11:6, 4:11, 11:9, 7:11, 12:14). Бронзовыми медалистками соревнований стали Ни Сялянь и Сара де Нютт из Люксембурга, а также венгерка Георгина Пота и шведка Матильда Экхольм. Россиянки Мария Тайлакова и Анастасия Колиш завершили борьбу, проиграв в первом раунде.

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24-летняя Полканова ранее в Аликанте выиграла бронзу в одиночном турнире и серебро в смешанном разряде. 24-летняя Носкова впервые в карьере завоевала серебро чемпионата Европы. Ранее она трижды выигрывала бронзу (2013, 2015, 2017) в командном первенстве в составе сборной России.

Эта медаль стала единственной для сборной России на чемпионате Европы.

Ранее в воскресенье на турнире состоялся финал в миксте (смешанный парный разряд). Чемпионами стали немецкие спортсмены Хань Ин и Рувен Филус, в финале победившие австрийцев Полканову и Штефана Фегерля. Бронзовые медали завоевали немцы Петрисса Солья и Патрис Франциска, а также литовка Рута Пашкаускене и серб Александр Каракашевич. Россияне Полина Михайлова и Александр Шибаев проиграли литовке и сербу на стадии 1/8 финала.