Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ворскла0
Заря Лг0
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
перерыв
ЦСКА0
Спартак1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Айнтрахт Ф1
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан1
Аталанта0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел0
Краснодар-20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Ротор2
Нижний Новгород1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Генгам1
Бордо2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал2
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрозиноне
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Марсель
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал0
Валенсия0
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Р1
Спартак3
Футбол. Первый дивизион
17:00
Сочи0
Тамбов0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Шинник1
Мордовия2
Футбол. Зарубежный
17:00
Динамо К4
Десна0
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер Д3
Черноморец Од0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит5
Локомотив3
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер1
Майнц0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К2
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки2
Армавир3
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн1
ПСЖ3
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья2
Рома0
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево0
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио4
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед0
Челси0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Зенит-20
Балтика1
Футбол. Первый дивизион
13:30
Спартак-22
СКА-Хабаровск1
Футбол. Зарубежный
13:30
Торино1
Наполи3
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь3
Чертаново1
Футбол. Зарубежный
13:00
Леванте2
Севилья6
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч1
Сибирь0
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА спасся в стартовом матче Лиги чемпионов
11Первый гол Роналду в Италии и другие события выходных
18:22 (мск), источник: ТАСС

Носкова выиграла серебро на ЧЕ по настольному теннису в паре с австрийкой Полкановой

ТАСС, 23 сентября. Россиянка Яна Носкова и представительница Австрии Софья Полканова стали серебряными медалистками чемпионата Европы по настольному теннису в парном разряде. Турнир проходит в испанском Аликанте.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В финале Носкова и Полканова проиграли немкам Нине Миттельхам и Кристине Ланг со счетом 3−4 (10:12, 11:8, 11:6, 4:11, 11:9, 7:11, 12:14). Бронзовыми медалистками соревнований стали Ни Сялянь и Сара де Нютт из Люксембурга, а также венгерка Георгина Пота и шведка Матильда Экхольм. Россиянки Мария Тайлакова и Анастасия Колиш завершили борьбу, проиграв в первом раунде.

Читайте также
Женская сборная Китая по настольному теннису одержала победу на командном ЧМ

24-летняя Полканова ранее в Аликанте выиграла бронзу в одиночном турнире и серебро в смешанном разряде. 24-летняя Носкова впервые в карьере завоевала серебро чемпионата Европы. Ранее она трижды выигрывала бронзу (2013, 2015, 2017) в командном первенстве в составе сборной России.

Эта медаль стала единственной для сборной России на чемпионате Европы.

Ранее в воскресенье на турнире состоялся финал в миксте (смешанный парный разряд). Чемпионами стали немецкие спортсмены Хань Ин и Рувен Филус, в финале победившие австрийцев Полканову и Штефана Фегерля. Бронзовые медали завоевали немцы Петрисса Солья и Патрис Франциска, а также литовка Рута Пашкаускене и серб Александр Каракашевич. Россияне Полина Михайлова и Александр Шибаев проиграли литовке и сербу на стадии 1/8 финала.

Чемпионат Европы по настольному теннису завершится в воскресенье.

 Россиянина гарантированно накажут, но как — пока вопрос
"Резать мясо". Как отстраняли капитанов "Спартака"
В перестрелке «Зенита» и «Локо» победили питерцы
Джошуа — в огне. Поветкин — в нокауте
Семин ответил на вопрос о возможной отставке
«Челси» сыграл вничью с «Вест Хэмом», прервав победную серию
«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Вильярреалом»
ЦСКА играет со «Спартаком» в дерби (трансляция)
«Болонья» обыграла «Рому», «Лацио» разгромил «Дженоа»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь