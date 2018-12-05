Белорусы проиграли в матчах квалификации командного чемпионата Европы по настольному теннису

В мужском турнире белорусы, выступавшие в Братиславе без лидера команды Владимира Самсонова, проиграли словакам со счетом 1:3. Единственный балл для белорусской команды добыл Александр Ханин. Кроме него в составе играли Вадим Ярошенко и Глеб Шамрук. Несмотря на это поражение, сборная Беларуси вышла в финальную стадию континентального первенства. До этого белорусы обыграли словаков в Минске с результатом 3:2, а также дважды взяли верх над соперниками из Украины — 3:0 (в гостях) и 3:1 (дома). Итоговое положение в отборочной группе А5: Беларусь — 7 очков, Словакия — 6, Украина — 5.