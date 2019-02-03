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21:11 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Владимир Самсонов уступил в финале Кубка Европы по настольному теннису

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер сборной Беларуси по настольному теннису Владимир Самсонов проиграл в финале Кубка Европы топ-16, который проходил в швейцарском Монтре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В финальном поединке Владимир Самсонов в упорнейшей борьбе уступил представителю Германии Дмитрию Овчарову со счетом 3:4 (11:6, 8:11, 3:11, 16:14, 11:6, 7:11, 10:12). В решающем, седьмом сете белорус был в шаге от победы — 10:8, но затем соперник сумел выиграть 4 очка подряд и победить.

На пути к финальному матчу 42-летний Владимир Самсонов победил грека Панайотиса Гьониса и румына Овидиу Ионеску с одинаковым результатом 4:1, а в полуфинале переиграл австрийца Даниэля Хабесона со счетом 4:2.

В прошлые годы Владимир Самсонов четырежды становился победителем этих престижных соревнований (1998, 1999, 2001, 2007), а в прошлом году занял 4-е место.

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