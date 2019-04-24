Владимир Самсонов вышел в 1/16 финала ЧМ по настольному теннису

В сегодняшнем поединке 1/32 финала лидер белорусской сборной без особых проблем переиграл бельгийца Седрика Нютинка — 4:0 (11:5, 11:9, 11:2, 11:9).
Следующим соперником Владимира Самсонова, занимающего 19-е место в мировом рейтинге, будет знаменитый китайский спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион Ма Лун, у которого 11-я позиция. На старте одиночного разряда белорус победил представителя Австралии Ху Хеминга — 4:0. Нынешний чемпионат планеты для 43-летнего Владимира Самсонова уже 23-й в карьере, он дважды становился серебряным призером мировых первенств (в одиночном и парном разрядах) и один раз завоевал бронзу (парный разряд).
Мировое первенство в венгерской столице завершится 28 апреля. За награды в пяти номинациях сражаются более 600 мастеров малой ракетки из 109 стран.
Настольный теннис включен в программу II Европейских игр в Минске. С 22 по 29 июня 128 спортсменов разыграют 5 комплектов наград.