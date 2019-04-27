Европейская квалификация к ОИ-2020 по настольному теннису пройдет в Москве

Как отмечается в сообщении, об этом стало известно после заседания исполкома Европейского союза настольного тенниса (ETTU), которое состоялось 26 апреля в Будапеште. Помимо России на проведение соревнований претендовали Португалия, которая перед решающим голосованием сняла свою заявку, и Испания.

По словам первого вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР), председателя попечительского совета ФНТР Игоря Левитина, это событие свидетельствует о признании России как страны, где активно развивается настольный теннис и где готовы экспериментировать с правилами ради привлечения большего количества зрителей, повышения привлекательности вида спорта с точки зрения маркетинга и зрелищной составляющей.

«Сегодня чемпионат планеты играется несколькими мячами, для их подбора привлекаются молодые люди, как в большом теннисе. Это позволяет сократить время матчей и увеличить интригу. Об этом мы говорили на заседаниях международной федерации настольного тенниса еще лет пять назад. Кстати, чемпионаты России уже давно проводятся именно так», — приводит слова Левитина официальный сайт ОКР.

Соревнования пройдут в олимпийском комплексе «Лужники» ориентировочно 8—12 апреля 2020 года.