Женская сборная России вышла в финал командного ЧМ по настольному теннису
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Женская сборная России вышла в финальную часть командного чемпионата мира по настольному теннису.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Женская сборная России вышла в финальную часть командного чемпионата мира по настольному теннису.
В субботу в рамках второго этапа квалификации россиянки сначала обыграли в группе 1 сборную Литвы (3:0), а затем победили команду Турции (3:0).
В составе российской команды выступали Полина Михайлова, Ольга Воробьева и Яна Носкова.
Финальный этап пройдет