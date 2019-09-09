Сборные Германии и Румынии выиграли командный чемпионат Европы по настольному теннису

В решающем матче мужского турнира немецкие спортсмены уверенно переиграли соперников из Португалии со счетом 3:0. В составе чемпионов выступали Тимо Болль, Патрик Фрациска и Дмитрий Овчаров.

В женском финале сборная Румынии, за которую играли Бернадетт Сеч, Даниэла Монтейро и Элизабета Самара, также с сухим счетом 3:0 победила команду Португалии.