14-летняя теннисистка прилетела в Москву и пропала

18 сентября Кварчия прилетела в Москву и перестала выходить на связь. В день пропажи ее зафиксировали камеры видеонаблюдения аэропорта Внуково. По информации Telegram-канала Baza, на видео спортсменка обнималась с молодым человеком. До этого она переписывалась с ним в социальных сетях. В поисках девушки принимает участие посольство Абхазии в России.