Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась
СУХУМ, 21 сен — РИА Новости. Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии найдена, она в полном порядке, сообщили РИА Новости в
СУХУМ, 21 сен — РИА Новости. Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии найдена, она в полном порядке, сообщили РИА Новости в
«По информации
Ранее сообщалось, что девочка из Абхазии 2005 года рождения прибыла в аэропорт Внуково авиарейсом
Теннисистка учится в самарской школе Олимпийского резерва. В столичном аэропорту ее зафиксировала камера видеонаблюдения. На видео, распространенном в соцсетях, девушка, похожая на пропавшую, обнимается с неизвестным молодым человеком.