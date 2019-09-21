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21 сентября, источник: РИА Новости

Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась

СУХУМ, 21 сен — РИА Новости. Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии найдена, она в полном порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

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«По информации пресс-службы МВД, девочка найдена, в полном порядке, доставлена родителям. В ближайшее время правоохранительные органы предоставят более детальную информацию», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что девочка из Абхазии 2005 года рождения прибыла в аэропорт Внуково авиарейсом Самара-Москва вечером 18 сентября, с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.

Теннисистка учится в самарской школе Олимпийского резерва. В столичном аэропорту ее зафиксировала камера видеонаблюдения. На видео, распространенном в соцсетях, девушка, похожая на пропавшую, обнимается с неизвестным молодым человеком.

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