Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась

«По информации пресс-службы МВД, девочка найдена, в полном порядке, доставлена родителям. В ближайшее время правоохранительные органы предоставят более детальную информацию», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что девочка из Абхазии 2005 года рождения прибыла в аэропорт Внуково авиарейсом Самара-Москва вечером 18 сентября, с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.