Саргсян покинет пост старшего тренера женской сборной России по настольному теннису

Специалист возглавил сборную в 2016 году. Под его руководством россиянки заняли третье место на командном чемпионате Европы (2017), а также приняли участие в Олимпийских играх 2016 года, где не завоевали наград. По завершении контракта Саргсян возглавит женскую сборную Австрии.