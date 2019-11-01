Спортсмены из 50 стран принимают участие в открытом чемпионате Беларуси по настольному теннису

Широким будет и представительство белорусских спортсменов. Тренерский штаб постарался заявить максимальное количество представителей хозяев состязаний. Для них это отличная возможность сыграть на рейтинговом турнире. В число сеяных игроков у мужчин вошли два белоруса — Павел Платонов и Александр Ханин, который будет выступать и среди взрослых, и среди спортсменов до 21 года. В стартах представительниц прекрасного пола в число сеяных участниц турнира вошли Надежда Богданова и Дарья Триголос.