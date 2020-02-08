Казахстанец стал победителем турнира по настольному теннису серии ITTF Challenge
Казахстанец Кирилл Герасименко стал победителем турнира серии ITTF Challenge в испанской Гранаде, сообщает Olympic.kz.
Казахстанец Кирилл Герасименко стал победителем турнира серии ITTF Challenge в испанской Гранаде, сообщает Olympic.kz.
В финале его соперником был немец Бенедикт Дуда. Соперники провели семь сетов, по итогам которых Герасименко выиграл с результатом 4:3. В последней партии он победил со счетом 11:7.
Всего на турнире 23-летний Герасименко провел шесть матчей. В 2016 году участвовал на Олимпиаде, но выбыл в первом круге.