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8 февраля, источник: Vesti.kz

Казахстанец стал победителем турнира по настольному теннису серии ITTF Challenge

Казахстанец Кирилл Герасименко стал победителем турнира серии ITTF Challenge в испанской Гранаде, сообщает Olympic.kz.

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Источник: olympic.kz

В финале его соперником был немец Бенедикт Дуда. Соперники провели семь сетов, по итогам которых Герасименко выиграл с результатом 4:3. В последней партии он победил со счетом 11:7.

Всего на турнире 23-летний Герасименко провел шесть матчей. В 2016 году участвовал на Олимпиаде, но выбыл в первом круге.

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