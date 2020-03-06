Владимир Самсонов вышел в 1/8 финала серии Мирового тура по настольному теннису

В первом раунде основного этапа открытого чемпионата Катара белорусский ветеран спорта в тяжелом семисетовом поединке одолел четвертую ракетку мира китайца Линь Гаоюаня со счетом 4:3 (5:11, 11:8, 11:7, 9:11, 11:5, 6:11, 11:7). Сегодня вечером в поединке за попадание в четвертьфинал соперником Владимира Самсонова станет британец Лиам Питчфорд. Сейчас белорус занимает 27-е место в мировом рейтинге, а его сегодняшний оппонент находится на 22-й позиции.