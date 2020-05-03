Международная федерация настольного тенниса продлила приостановку турниров до конца июля

Источник: РИА "Новости"

Исполнительный комитет ITTF изучил подробный отчет рабочей группы, исследующей развитие ситуации с коронавирусом, и принял решение не проводить какие-либо мероприятия под своей эгидой до конца июля 2020 года. При этом рассматриваются варианты организации турниров в августе.

Решение о проведении командного чемпионата мира по настольному теннису будет принято в июне. Турнир изначально был запланирован на 22—29 марта в Пусане (Южная Корея), но был отложен из-за коронавируса. Также исполком отменил все турниры World Veterans Tour и Table Tennis X до конца года.

Следующее заседание исполкома ITTF запланировано на 2 июня.