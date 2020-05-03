Международная федерация настольного тенниса продлила приостановку турниров до конца июля
ТАСС, 3 мая. Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приняла решение продлить приостановку всех турниров под эгидой организации до конца июля
ТАСС, 3 мая. Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приняла решение продлить приостановку всех турниров под эгидой организации до конца июля
Исполнительный комитет ITTF изучил подробный отчет рабочей группы, исследующей развитие ситуации с коронавирусом, и принял решение не проводить
Решение о проведении командного чемпионата мира по настольному теннису будет принято в июне. Турнир изначально был запланирован на
Следующее заседание исполкома ITTF запланировано на 2 июня.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли.