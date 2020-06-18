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17:38 (мск), источник: ТАСС

Настольный теннис и пляжный волейбол вошли в программу ЧЕ по летним видам спорта 2022 года

ТАСС, 18 июня. Настольный теннис, пляжный волейбол, скалолазание и каноэ-спринт были добавлены в программу чемпионата Европы по летним видам спорта 2022 года в Мюнхене. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

Всего на данный момент в программе соревнований девять видов спорта. Также в Мюнхене медали будут разыграны в легкой атлетике, велоспорте, спортивной гимнастике, академической гребле и триатлоне.

«Я рад, что мы смогли добавить еще больше видов спорта, чем первоначально планировалось для чемпионата Европы 2022 года. Ровно через 50 лет после Олимпиады 1972 года в Мюнхене снова состоится яркое и разнообразное спортивное зрелище. Я уже с нетерпением жду захватывающих, честных соревнований по девяти видам спорта», — сказал мэр Мюнхена Дитер Райтер.

Соревнования примет Олимпийский парк, в 2022 году Мюнхен будет отмечать 50-летие проведения Олимпийских игр 1972 года. Турнир пройдет с 11 по 22 августа.

Первый чемпионат Европы по летним видам спорта прошел в 2018 году в Глазго и Берлине. Сборная России одержала победу в медальном зачете, завоевав 31 золотую, 19 серебряных и 16 бронзовых наград.

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