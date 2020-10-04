Надаль вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
Надаль, посеянный под 2-м номером, в четвертом круге обыграл американца Себастьяна Корду — 6:1, 6:1, 6:2. Матч продолжался 1 час 55 минут.
Следующим соперником Надаля станет победитель встречи Александр Зверев (Германия, 6-й номер посева) — Янник Синнер (Италия).