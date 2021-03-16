Полина Михайлова завоевала путевку на Олимпийские игры 2020 года
Игрок в настольный теннис Полина Михайлова отправится на Олимпиаду в Токио.
Игрок в настольный теннис Полина Михайлова отправится на Олимпиаду в Токио.
Россиянка завоевала прямую путевку по итогам мирового личного олимпийского отборочного турнира, который проходит в Дохе с 14 по 17 марта.
В решающем матче за олимпийскую лицензию россиянка взяла верх над представительницей Таиланда Сутасини Саветтабут. Счет матча 4:2. Об этом сообщает
Напомним, что в 2016 году Полина Михайлова также выиграла путевку на Олимпиаду в рамках европейского олимпийского отбора.