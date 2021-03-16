Полина Михайлова завоевала путевку на Олимпийские игры 2020 года

Россиянка завоевала прямую путевку по итогам мирового личного олимпийского отборочного турнира, который проходит в Дохе с 14 по 17 марта.

В решающем матче за олимпийскую лицензию россиянка взяла верх над представительницей Таиланда Сутасини Саветтабут. Счет матча 4:2. Об этом сообщает пресс-служба Федерации настольного тенниса России.