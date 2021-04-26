Белорусы завершили турнир европейской олимпийской квалификации по настольному теннису без лицензий

Павел Платонов уступил во всех трех поединках групповой стадии турнира. Надежда Богданова была сильнее соперниц в одном из трех матчей этого раунда, чего для продолжения борьбы за олимпийские путевки было недостаточно.

Александр Ханин, преодолев стартовый этап турнира на первом месте, признал превосходство поляка Самуэля Кульчицкого — 3:4 (6:11; 11:8; 11:8; 12:14; 8:11; 11:7; 7:11) и должен был встречаться с британцем Полом Дринкхоллом, но из-за того, что у нескольких человек из белорусской команды прямо перед игрой обнаружили CОVID-19, спортсмену не дали возможности принять участие в матче и засчитали поражение, хотя его тест был отрицательным.