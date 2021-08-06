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6 августа, источник: Чемпионат.com

Мужская сборная Китая завоевала золото Олимпиады-2020 в настольном теннисе

Мужская сборная Китая стала победителем командного турнира по настольному теннису на летних Олимпийских играх в Токио.

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В финале китайцы победили немцев со счётом 3−0.

В противостоянии за бронзу сборная Японии обыграла Южную Корею — 3−1. Сборная Китая выиграла медальный зачёт в настольном теннисе (4 золотые и 3 серебряные медали).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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