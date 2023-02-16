Стало известно о еще пяти погибших при землетрясении в Турции спортсменах

«Федерация настольного тенниса Турции подтвердила, что пять ее игроков трагически погибли во время разрушительного землетрясения, обрушившегося на страну. ITTF глубоко опечалена этой новостью и выражает искренние соболезнования семьям и друзьям погибших игроков», — говорится в сообщении. Личности спортсменов установлены: это Фериха Чардакли, Зюмрал Гезюкара, Джейлин Калкан, Ахмет Реккал и Эмин Уйсун.

Ранее сообщалось о гибели еще нескольких спортсменов в результате землетрясения. Одним из них стал вратарь турецкого футбольного клуба «Ени Малатьяспор» Ахмет Эюп Тюркаслан. Также стало известно о смерти двух несовершеннолетних борцов из-за разрушения здания.