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12:16 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Полина Михайлова стала чемпионкой Франции по настольному теннису

Спортсменка выступает за клуб «Сен-Кантен», тренером которого является ее соотечественница Ольга Михайлова.

Источник: AFP 2023

ТАСС, 28 апреля. Россиянка Полина Михайлова, выступающая за клуб «Сен-Кантен», стала победительницей чемпионата Франции по настольному теннису.

В ответном финальном матче «Сен-Кантен» обыграл «Сен-Пьеррез» со счетом 3−0, первая встреча также завершилась победой «Сент-Кантена» (3−1). В ответной финальной игре Полина Михайлова победила француженку Стефани Лейетт со счетом 3−1. Тренером «Сен-Кантена» является россиянка Ольга Михайлова.

Полине Михайловой 37 лет, она является четырехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы — в командном первенстве (2013, 2015, 2017) и в одиночном разряде (2015).

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