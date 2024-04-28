Россиянка Полина Михайлова стала чемпионкой Франции по настольному теннису
Спортсменка выступает за клуб «Сен-Кантен», тренером которого является ее соотечественница Ольга Михайлова.
Спортсменка выступает за клуб «Сен-Кантен», тренером которого является ее соотечественница Ольга Михайлова.
ТАСС, 28 апреля. Россиянка Полина Михайлова, выступающая за клуб «Сен-Кантен», стала победительницей чемпионата Франции по настольному теннису.
В ответном финальном матче «Сен-Кантен» обыграл «Сен-Пьеррез» со счетом 3−0, первая встреча также завершилась победой «Сент-Кантена» (3−1). В ответной финальной игре Полина Михайлова победила француженку Стефани Лейетт со счетом 3−1. Тренером «Сен-Кантена» является россиянка Ольга Михайлова.
Полине Михайловой 37 лет, она является четырехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы — в командном первенстве (2013, 2015, 2017) и в одиночном разряде (2015).