Россиянка Полина Михайлова стала чемпионкой Франции по настольному теннису

ТАСС, 28 апреля. Россиянка Полина Михайлова, выступающая за клуб «Сен-Кантен», стала победительницей чемпионата Франции по настольному теннису.

В ответном финальном матче «Сен-Кантен» обыграл «Сен-Пьеррез» со счетом 3−0, первая встреча также завершилась победой «Сент-Кантена» (3−1). В ответной финальной игре Полина Михайлова победила француженку Стефани Лейетт со счетом 3−1. Тренером «Сен-Кантена» является россиянка Ольга Михайлова.