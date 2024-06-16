Россиянки заняли весь пьедестал в турнире по настольному теннису на Играх БРИКС

Источник: Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Российские спортсменки заняли весь пьедестал в соревнованиях по настольному теннису на Играх БРИКС. Турнир проходит в Казани.

Первое место заняла Мария Тайлакова, которая в финале обыграла Элизабет Абраамян. Бронзовые медали завоевали Полина Михайлова и Яна Носкова.

Ранее на Играх БРИКС женская и мужская сборные России выиграли золотые медали в командном турнире.