20:04 (мск), источник: ТАСС

Россиянки заняли весь пьедестал в турнире по настольному теннису на Играх БРИКС

Победительницей соревнований стала Мария Тайлакова.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Российские спортсменки заняли весь пьедестал в соревнованиях по настольному теннису на Играх БРИКС. Турнир проходит в Казани.

Первое место заняла Мария Тайлакова, которая в финале обыграла Элизабет Абраамян. Бронзовые медали завоевали Полина Михайлова и Яна Носкова.

Ранее на Играх БРИКС женская и мужская сборные России выиграли золотые медали в командном турнире.

Игры БРИКС завершатся 23 июня.

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