Анжелик Кербер: У меня нет парня, всё своё время я посвящаю теннису

«Есть ли у меня парень? Рано или поздно мне бы задали этот вопрос. Нет, сейчас я всё своё время посвящаю теннису. Я не ищу отношений. Обычно они приходят в твою жизнь в самый неожиданный момент. Мне ещё далеко до завершения карьеры, поэтому я сосредоточена на ней.