Анжелик Кербер: У меня нет парня, всё своё время я посвящаю теннису
Немка Анжелик Кербер рассказала о своей личной жизни.
Немка Анжелик Кербер рассказала о своей личной жизни.
«Есть ли у меня парень? Рано или поздно мне бы задали этот вопрос. Нет, сейчас я всё своё время посвящаю теннису. Я не ищу отношений. Обычно они приходят в твою жизнь в самый неожиданный момент. Мне ещё далеко до завершения карьеры, поэтому я сосредоточена на ней.
Теннис — это моя карьера и жизнь, но дома я живу совершенно обычной жизнью, как и другие девушки моего возраста, — приводит слова Кербер Tennis World USA.