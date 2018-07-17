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17 июля, источник: GoTennis.ru

Анна Калинская проиграла на старте турнира в Гштааде

132-я ракетка ира, россиянка Анна Калинская, в трёх сетах уступила болгарке Элице Костовой, занимающей 186-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 6/0, 2/6 в первом круге турнира в Гштааде.

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время 19-летняя Калинская выполнила шесть эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала чеыре брейк-пойнта, а 28-летняя Костова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Во втором раунде соревнований Ladies Championship Gstaad Костова сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

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