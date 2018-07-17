Анна Калинская проиграла на старте турнира в Гштааде

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время 19-летняя Калинская выполнила шесть эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала чеыре брейк-пойнта, а 28-летняя Костова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.