Анна Калинская проиграла на старте турнира в Гштааде
132-я ракетка ира, россиянка Анна Калинская, в трёх сетах уступила болгарке Элице Костовой, занимающей 186-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 6/0, 2/6 в первом круге турнира в Гштааде.
132-я ракетка ира, россиянка Анна Калинская, в трёх сетах уступила болгарке Элице Костовой, занимающей 186-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 6/0, 2/6 в первом круге турнира в Гштааде.
Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время 19-летняя Калинская выполнила шесть эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала чеыре
Во втором раунде соревнований Ladies Championship Gstaad Костова сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.