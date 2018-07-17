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17 июля, источник: ТАСС

СМИ: Организаторы Уимблдона рассматривают возможность введения тай-брейка в пятом сете

ТАСС, 17 июля. Организаторы турнира серии Большого шлема Уимблдон решили пойти навстречу спортсменам и избавить их от многочасовых изнурительных поединков, которые сказываются на их дальнейших выступлениях. Руководство лондонского турнира рассматривает возможность введения тай-брейка в пятом решающем сете в мужском одиночном разряде, сообщает британская газета Times.

Источник: AP 2018

К изменениям формулы проведения поединков их подтолкнул марафонский полуфинальный матч между южноафриканским теннисистом Кевином Андерсоном и американцем Джоном Изнером, который продолжался 6 часов 36 минут. В этой встрече победил Андерсон, который затем в финале проиграл более свежему Новаку Джоковичу. Сербский теннисист также провел пятисетовый полуфинал, но этот поединок с испанцем Рафаэлем Надалем был разбит на два дня и длился 5 часов 17 минут.

После этих полуфиналов ряд игроков, тренеров и экспертов предложили играть в пятой партии тай-брейк. «Такая усталость игроков портит финальные матчи. Думаю, тай- брейк при счете 12:12 будет отличным решением», — сказал бывшая первая ракетка мира в парном разряде швед Йонас Бьоркман.

По словам самого Андерсона, тай-брейк в пятом сете следует играть на всех турнирах из серии Большого шлема. «Это была действительно битва за выживание, — рассказал он о матче с Изнером, пятый сет которого завершился со счетом 26:24. — Уже не было и речи об обычном теннисном матче и тактике, стоял лишь вопрос — кто дольше продержится».

Окончательное решение на этот счет, как указывает Times, может быть принято на встрече по итогам года в ноябре. В случае положительного вердикта в Лондоне, на тай- брейк в пятом сете могут перейти на всех четырех турнирах Большого шлема.

«Каждый год мы изучаем произошедшее на всех крупнейших турнирах и рассматриваем возможности улучшить турнир следующего года», — заявил официальный представитель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, который проводит Уимблдон.

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