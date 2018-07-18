Вердаско и Марреро допросили из-за подозрительного матча на Уимблдоне

Испанцы со счётом 7/6, 4/6, 6/7, 1/6 уступили аргентинцу Леонардо Майеру и португальцу Жоао Соусе.



New York Times заявил, что на этом матче наблюдалась необычная ставочная активность. По информации источника, это единственный такой поединок на «Шлемах» этого года.



TIU отказалась комментировать текущее расследование. ﻿