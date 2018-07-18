Вердаско и Марреро допросили из-за подозрительного матча на Уимблдоне
Испанские теннисисты Фернандо Вердаско и Давид Марреро были приглашены на допрос TIU
Испанские теннисисты Фернандо Вердаско и Давид Марреро были приглашены на допрос TIU
Испанцы со счётом 7/6, 4/6, 6/7, 1/6 уступили аргентинцу Леонардо Майеру и португальцу Жоао Соусе.
New York Times заявил, что на этом матче наблюдалась необычная ставочная активность. По информации источника, это единственный такой поединок на «Шлемах» этого года.
TIU отказалась комментировать текущее расследование.