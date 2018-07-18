Бывший судья: После матча Сафин забывал обо всех обидах

«Фабио Фоньини кажется очень драматичным, но если бы будете осторожны, никаких проблем не будет.



Все знали, что Сафин — трудный парень, но после конца матча Сафин забыл обо всех обидах.



Трудно было судить матчи Федерер и Надаля. Они очень требовательны, и ждут, что судьи будут такими же. А самые приятные парни — Сэм Куэрри и Давид Феррер», — цитирует Марию L’Equipe. ﻿