14-летняя Кори Гауфф установила рекорд Открытой эры
14-летняя американская Кори Гауфф стала первой ракеткой мира среди юниоров, обновив рекорд Открытой эры. Кори — самый молодой юниорский лидер рейтинга в истории.
14-летняя американская Кори Гауфф стала первой ракеткой мира среди юниоров, обновив рекорд Открытой эры. Кори — самый молодой юниорский лидер рейтинга в истории.
Гауф стала чемпионкой «Ролан Гаррос» и играла в четвертьфинале Уимблдона. В Лондоне американка выполнила подачу со скоростью 193 км/ч. Это третий результат в истории женского турнира — быстрее были только сёстры Уильямс.