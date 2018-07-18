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18 июля, источник: GoTennis.ru

14-летняя Кори Гауфф установила рекорд Открытой эры

14-летняя американская Кори Гауфф стала первой ракеткой мира среди юниоров, обновив рекорд Открытой эры. Кори — самый молодой юниорский лидер рейтинга в истории.

Гауф стала чемпионкой «Ролан Гаррос» и играла в четвертьфинале Уимблдона. В Лондоне американка выполнила подачу со скоростью 193 км/ч. Это третий результат в истории женского турнира — быстрее были только сёстры Уильямс. ﻿

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