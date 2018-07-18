14-летняя Кори Гауфф установила рекорд Открытой эры

Гауф стала чемпионкой «Ролан Гаррос» и играла в четвертьфинале Уимблдона. В Лондоне американка выполнила подачу со скоростью 193 км/ч. Это третий результат в истории женского турнира — быстрее были только сёстры Уильямс. ﻿