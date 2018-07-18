Июль без Маши. Шарапова снялась с очередного турнира
Россиянка в очередной раз в нынешнем сезоне не выступит на турнире, где была заявлена. В чем причины?
Россиянка в очередной раз в нынешнем сезоне не выступит на турнире, где была заявлена. В чем причины?
Итак, бывшая первая ракетка мира, обладательница карьерного «Большого шлема» и пятикратная победительница «мэйджоров» должна была вернуться на корт после неудачи в первом же круге Уимблдона на соревнованиях в американском
— Очень жаль, что я должна пропустить старт в
И это при том, что калифорнийский турнир — единственный в июле, имеющий категорию Premier. Там, например, выступят обе сестры Уильямс, Мэдисон Кис, а саму Шарапову в сетке заменит Виктория Азаренко. Кстати, Мария стала не единственной россиянкой, не поехавшей в
Таким образом, Шарапова продолжает практику очень выборочного выступления на соревнованиях — позади больше половины сезона, а на ее счету всего девять турниров. Причем на четырех из них она завершила борьбу уже в первом круге. Оправдана ли выбранная ей линия поведения?
Год для россиянки начался в китайском Шэньчжене, где она дошла до полуфинала. Затем был Australian Open, где Шарапова прошла два круга, а в третьем без особых шансов уступила еще одной бывшей первой ракетке мира Ангелике Кербер.
После этого за три с половиной месяца Мария сыграла лишь три официальных матча, и во всех уступила. Сначала в феврале в первом круге представительного турнира в Дохе она в трех сетах проиграла прошедшей квалификацию румынке Монике Никулеску. Затем в начале марта не преодолела стартовый барьер в
— За 30 минут до начала первого матча в
При этом серия неудач Марии на этом не прервалась — уже в конце апреля она приехала на один из своих любимых турниров в Штутгарте и проиграла в первом круге Каролин Гарсии из Франции.
Несмотря на это, грунтовый сезон у Шараповой вышел очень даже неплохим. В мае она сначала дошла до четвертьфинала в Мадриде, где уступила голландке Кики Бертенс, а затем — до полуфинала в Риме. Там ее остановила лишь Симона Халеп, при этом румынка была и остается действующим лидером мирового рейтинга. Завершился этот ударный отрезок четвертьфиналом «Ролан Гаррос» — пройдя в эту стадию без борьбы после отказа Серены Уильямс, Мария, по всем прикидкам, должна была дать бой Гарбинье Мугурусе. Но взяла у испанки только три гейма.
Травяные турниры Шарапова в принципе не жалует уже очень давно, и с 2010 года нигде не играет в паузе между французским и английским «мэйджорами». Не изменила она традиции и на сей раз, предпочтя отдохнуть и снявшись с еще одного турнира — в Бирмингеме. Но уже в первом круге Уимблдона Мария проиграла соотечественнице Виталии Дьяченко. Дав повод говорить, что к турниру она подготовилась плохо, чересчур часто отвлекаясь на неспортивные мероприятия.
И вот теперь, после еще одного отказа, понятно, что и после Уимблдона россиянка берет паузу длиной более чем в месяц. За все лето она пока провела один официальный матч — против Дьяченко. А после
При этом нельзя сказать, что Шарапова