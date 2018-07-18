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18 июля, источник: Спорт-Экспресс

Июль без Маши. Шарапова снялась с очередного турнира

Россиянка в очередной раз в нынешнем сезоне не выступит на турнире, где была заявлена. В чем причины?

Источник: AFP 2018

В Сан-Хосе не увидят Шарапову

Итак, бывшая первая ракетка мира, обладательница карьерного «Большого шлема» и пятикратная победительница «мэйджоров» должна была вернуться на корт после неудачи в первом же круге Уимблдона на соревнованиях в американском Сан-Хосе, которые стартуют 30 июля. Но этого не произойдет — россиянка, которая сейчас занимает 21-е место в рейтинге WTA, отказалась от выступления.

— Очень жаль, что я должна пропустить старт в Сан-Хосе, — приводит пресс-служба турнира слова Шараповой. — Но мне нужно заботиться о своем теле и следить за здоровьем. Я должна принимать трудные решения на этом этапе моей карьеры.

И это при том, что калифорнийский турнир — единственный в июле, имеющий категорию Premier. Там, например, выступят обе сестры Уильямс, Мэдисон Кис, а саму Шарапову в сетке заменит Виктория Азаренко. Кстати, Мария стала не единственной россиянкой, не поехавшей в Сан-Хосе — от участия в этом старте также отказалась Анастасия Павлюченкова.

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Таким образом, Шарапова продолжает практику очень выборочного выступления на соревнованиях — позади больше половины сезона, а на ее счету всего девять турниров. Причем на четырех из них она завершила борьбу уже в первом круге. Оправдана ли выбранная ей линия поведения?

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Год для россиянки начался в китайском Шэньчжене, где она дошла до полуфинала. Затем был Australian Open, где Шарапова прошла два круга, а в третьем без особых шансов уступила еще одной бывшей первой ракетке мира Ангелике Кербер.

После этого за три с половиной месяца Мария сыграла лишь три официальных матча, и во всех уступила. Сначала в феврале в первом круге представительного турнира в Дохе она в трех сетах проиграла прошедшей квалификацию румынке Монике Никулеску. Затем в начале марта не преодолела стартовый барьер в Индиан-Уэллсе в лице представительницы Японии Наоми Осаки. По итогам этой неудачи Шарапова решила вовсе не выступать на еще одном супертурнире в Майами, и навлекла на себя гнев поклонников. Один из них написал в Твиттере, что уже во второй раз в жизни покупает билеты специально на Марию, а та отказывается от участия в соревнованиях. Шарапова прочитала — и ответила.

— За 30 минут до начала первого матча в Индиан-Уэллсе у меня онемело предплечье, — написала она. — Кроме того, у меня обнаружили проблемы с легким, и врачи не разрешали мне летать на протяжении трех недель. Так что для того, чтобы сыграть в Индиан-Уэллсе, мне пришлось пройти через магнитно-резонансную томографию, другие различные тесты и уколы. За последний месяц меня осмотрели пять различных специалистов. Я могу вас заверить, что вы не правы, когда говорите, что я заранее решила сняться с одного из моих самых любимых турниров.

При этом серия неудач Марии на этом не прервалась — уже в конце апреля она приехала на один из своих любимых турниров в Штутгарте и проиграла в первом круге Каролин Гарсии из Франции.

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Увидеть Париж и отдохнуть

Несмотря на это, грунтовый сезон у Шараповой вышел очень даже неплохим. В мае она сначала дошла до четвертьфинала в Мадриде, где уступила голландке Кики Бертенс, а затем — до полуфинала в Риме. Там ее остановила лишь Симона Халеп, при этом румынка была и остается действующим лидером мирового рейтинга. Завершился этот ударный отрезок четвертьфиналом «Ролан Гаррос» — пройдя в эту стадию без борьбы после отказа Серены Уильямс, Мария, по всем прикидкам, должна была дать бой Гарбинье Мугурусе. Но взяла у испанки только три гейма.

Травяные турниры Шарапова в принципе не жалует уже очень давно, и с 2010 года нигде не играет в паузе между французским и английским «мэйджорами». Не изменила она традиции и на сей раз, предпочтя отдохнуть и снявшись с еще одного турнира — в Бирмингеме. Но уже в первом круге Уимблдона Мария проиграла соотечественнице Виталии Дьяченко. Дав повод говорить, что к турниру она подготовилась плохо, чересчур часто отвлекаясь на неспортивные мероприятия.

И вот теперь, после еще одного отказа, понятно, что и после Уимблдона россиянка берет паузу длиной более чем в месяц. За все лето она пока провела один официальный матч — против Дьяченко. А после Сан-Хосе в календаре остается всего три соревновательных недели до старта последнего «Шлема» года — US Open. Они вместят в себя турниры в Монреале, Цинциннати и Нью-Хэйвене, один другого представительнее.

При этом нельзя сказать, что Шарапова как-то выходит за общепринятые рамки. Понятно, что никто из теннисистов не играет все турниры подряд. Тем более что мы часто слышим от самих спортсменов, что мировой календарь перенасыщен. Высоко стоящие в рейтинге обычно выбирают самый выгодный для себя вариант и берут паузы, опытные игроки вообще могут выходить на корт один-два раза в месяц. Но в случае с Марией есть и обратная сторона медали — много пропуская, она вынуждена вновь и вновь набирать форму. А для этого нужна как раз игровая практика. Перед «Ролан Гаррос» Шарапова ее получила — и пришел результат. На Уимблдоне мы увидели обратную картину. Как будет в Нью-Йорке?

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