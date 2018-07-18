Июль без Маши. Шарапова снялась с очередного турнира

Источник: AFP 2018

В Сан-Хосе не увидят Шарапову

Итак, бывшая первая ракетка мира, обладательница карьерного «Большого шлема» и пятикратная победительница «мэйджоров» должна была вернуться на корт после неудачи в первом же круге Уимблдона на соревнованиях в американском Сан-Хосе, которые стартуют 30 июля. Но этого не произойдет — россиянка, которая сейчас занимает 21-е место в рейтинге WTA, отказалась от выступления.

— Очень жаль, что я должна пропустить старт в Сан-Хосе, — приводит пресс-служба турнира слова Шараповой. — Но мне нужно заботиться о своем теле и следить за здоровьем. Я должна принимать трудные решения на этом этапе моей карьеры.

И это при том, что калифорнийский турнир — единственный в июле, имеющий категорию Premier. Там, например, выступят обе сестры Уильямс, Мэдисон Кис, а саму Шарапову в сетке заменит Виктория Азаренко. Кстати, Мария стала не единственной россиянкой, не поехавшей в Сан-Хосе — от участия в этом старте также отказалась Анастасия Павлюченкова.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlYPSJtDbiK/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:51.52777777777777% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BlYPSJtDbiK/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-18T15:53:09+00:00">18 Июл 2018 в 8:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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Таким образом, Шарапова продолжает практику очень выборочного выступления на соревнованиях — позади больше половины сезона, а на ее счету всего девять турниров. Причем на четырех из них она завершила борьбу уже в первом круге. Оправдана ли выбранная ей линия поведения?

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Год для россиянки начался в китайском Шэньчжене, где она дошла до полуфинала. Затем был Australian Open, где Шарапова прошла два круга, а в третьем без особых шансов уступила еще одной бывшей первой ракетке мира Ангелике Кербер.

После этого за три с половиной месяца Мария сыграла лишь три официальных матча, и во всех уступила. Сначала в феврале в первом круге представительного турнира в Дохе она в трех сетах проиграла прошедшей квалификацию румынке Монике Никулеску. Затем в начале марта не преодолела стартовый барьер в Индиан-Уэллсе в лице представительницы Японии Наоми Осаки. По итогам этой неудачи Шарапова решила вовсе не выступать на еще одном супертурнире в Майами, и навлекла на себя гнев поклонников. Один из них написал в Твиттере, что уже во второй раз в жизни покупает билеты специально на Марию, а та отказывается от участия в соревнованиях. Шарапова прочитала — и ответила.

— За 30 минут до начала первого матча в Индиан-Уэллсе у меня онемело предплечье, — написала она. — Кроме того, у меня обнаружили проблемы с легким, и врачи не разрешали мне летать на протяжении трех недель. Так что для того, чтобы сыграть в Индиан-Уэллсе, мне пришлось пройти через магнитно-резонансную томографию, другие различные тесты и уколы. За последний месяц меня осмотрели пять различных специалистов. Я могу вас заверить, что вы не правы, когда говорите, что я заранее решила сняться с одного из моих самых любимых турниров.

При этом серия неудач Марии на этом не прервалась — уже в конце апреля она приехала на один из своих любимых турниров в Штутгарте и проиграла в первом круге Каролин Гарсии из Франции.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlQLAV-j3dD/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BlQLAV-j3dD/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-15T12:41:51+00:00">15 Июл 2018 в 5:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Увидеть Париж и отдохнуть

Несмотря на это, грунтовый сезон у Шараповой вышел очень даже неплохим. В мае она сначала дошла до четвертьфинала в Мадриде, где уступила голландке Кики Бертенс, а затем — до полуфинала в Риме. Там ее остановила лишь Симона Халеп, при этом румынка была и остается действующим лидером мирового рейтинга. Завершился этот ударный отрезок четвертьфиналом «Ролан Гаррос» — пройдя в эту стадию без борьбы после отказа Серены Уильямс, Мария, по всем прикидкам, должна была дать бой Гарбинье Мугурусе. Но взяла у испанки только три гейма.

Травяные турниры Шарапова в принципе не жалует уже очень давно, и с 2010 года нигде не играет в паузе между французским и английским «мэйджорами». Не изменила она традиции и на сей раз, предпочтя отдохнуть и снявшись с еще одного турнира — в Бирмингеме. Но уже в первом круге Уимблдона Мария проиграла соотечественнице Виталии Дьяченко. Дав повод говорить, что к турниру она подготовилась плохо, чересчур часто отвлекаясь на неспортивные мероприятия.

И вот теперь, после еще одного отказа, понятно, что и после Уимблдона россиянка берет паузу длиной более чем в месяц. За все лето она пока провела один официальный матч — против Дьяченко. А после Сан-Хосе в календаре остается всего три соревновательных недели до старта последнего «Шлема» года — US Open. Они вместят в себя турниры в Монреале, Цинциннати и Нью-Хэйвене, один другого представительнее.