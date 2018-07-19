В основную сетку US Open вошли 6 чемпионок турнира, включая Шарапову
Стал известен состав участников Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.
Стал известен состав участников Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.
В основную сетку включены шесть чемпионок US Open: американки Серена и Винус Уильямс, Слоан Стивенс, россиянка Мария Шарапова, немка Анжелика Кербер и австралийка Саманта Стосур.
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Четыре теннисистки, возвращающиеся после травм, сыграют в основной сетке благодаря особому рейтингу (special ranking): Тимя Бачински (Швейцария), Лаура Зигемунд (Германия), Маргарита Гаспарян (Россия) и Мирьяна
Россиянка Анна Блинкова стала последней теннисисткой, прошедшей в основную сетку по рейтингу.
Турнир пройдёт с 27 августа по 9 сентября.