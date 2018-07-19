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11:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Бердых снялся с US Open и впервые в карьере пропустит два ТБШ подряд

Чех Томаш Бердых стал единственным теннисистом из топ-100 рейтинга АТР, не попавшим в заявочный лист Открытого чемпионата США.

Ранее экс четвёртая ракетка мира пропустил Уимблдон, в результате чего не защитил очки за выход в полуфинал и опустился на 57-ю строчку рейтинга.

Не сыграв на Уимблдоне, Бердых прервал серию из 52 последовательных выступлений на турнирах «Большого шлема». Теперь же Томаш впервые в карьере не сыграет на двух мэйджорах кряду.

Травма спины, после которой он продолжает восстанавливаться, не позволит 32-летнему теннисисту выступить и на хардовых турнирах, предшествующих Открытому чемпионату США.

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