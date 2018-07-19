Бердых снялся с US Open и впервые в карьере пропустит два ТБШ подряд

Ранее экс четвёртая ракетка мира пропустил Уимблдон, в результате чего не защитил очки за выход в полуфинал и опустился на 57-ю строчку рейтинга.

Не сыграв на Уимблдоне, Бердых прервал серию из 52 последовательных выступлений на турнирах «Большого шлема». Теперь же Томаш впервые в карьере не сыграет на двух мэйджорах кряду.