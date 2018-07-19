Маррей сыграет на US Open
Также на Открытом чемпионате США выступят другие бывшие чемпионы турнира швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.
Также на Открытом чемпионате США выступят другие бывшие чемпионы турнира швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.
Как сообщает официальный сайт US Open, британский теннисист Энди Маррей включен в список участников турнира, который пройдет с 27 августа по 9 сентября в
Отмечается, что спортсмен, вернувшийся после травмы, воспользовался «защищенным» рейтингом, чтобы получить место в основной сетке US Open. В настоящее время Маррей занимает 839-е место в рейтинге ATP.
При этом сообщается, что на Открытом чемпионате США также выступят швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович, аргентинец Хуан Мартин дель Потро, хорват Марин Чилич, действующий обладатель титула испанец Рафаэль Надаль. Чех Томаш Бердых пропустит турнир