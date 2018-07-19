Маррей сыграет на US Open

Источник: Reuters

Как сообщает официальный сайт US Open, британский теннисист Энди Маррей включен в список участников турнира, который пройдет с 27 августа по 9 сентября в Нью-Йорке.

Отмечается, что спортсмен, вернувшийся после травмы, воспользовался «защищенным» рейтингом, чтобы получить место в основной сетке US Open. В настоящее время Маррей занимает 839-е место в рейтинге ATP.