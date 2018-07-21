TIU: Во втором квартале сезона сыграно 86 подозрительных матчей

По информации службы, в период с апреля по июнь было сыграно 86 матчей, которые признаны подозрительными.



Один — на «Шлеме», один — в матчах сборных, два — в WTA, четыре — в АТР, восемь — на женских турнирах ITF, 14 — на «Челленджерах» и 56 — на мужских турнирах ITF.



Всего за этот период было проведено 31.586 матчей. ﻿