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12:50 (мск), источник: GoTennis.ru

TIU: Во втором квартале сезона сыграно 86 подозрительных матчей

Tennis Integrity Unit опубликовал отчёт о деятельности организации.

Источник: GoTennis.ru

По информации службы, в период с апреля по июнь было сыграно 86 матчей, которые признаны подозрительными.

Один — на «Шлеме», один — в матчах сборных, два — в WTA, четыре — в АТР, восемь — на женских турнирах ITF, 14 — на «Челленджерах» и 56 — на мужских турнирах ITF.

Всего за этот период было проведено 31.586 матчей. ﻿

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