TIU: Во втором квартале сезона сыграно 86 подозрительных матчей
Tennis Integrity Unit опубликовал отчёт о деятельности организации.
Tennis Integrity Unit опубликовал отчёт о деятельности организации.
По информации службы, в период с апреля по июнь было сыграно 86 матчей, которые признаны подозрительными.
Один — на «Шлеме», один — в матчах сборных, два — в WTA, четыре — в АТР, восемь — на женских турнирах ITF, 14 — на «Челленджерах» и 56 — на мужских турнирах ITF.
Всего за этот период было проведено 31.586 матчей.