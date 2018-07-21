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15:25 (мск), источник: GoTennis.ru

Наньчан. Валерия Савиных вышла в финал квалификации

288-я ракетка мира, россиянка Валерия Савиных, на старте квалификации соревнований JiangXi Open одолела китаянку Янни Лю, занимающую 691-е место мирового рейтинга, — 7/6 (2), 6/3.

За 1 час 43 минуты матча Валерия сделала один эйс и пять брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Янни один раз подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

В финале квалификации турнира в Наньчане Савиных сыграет с Карман Тханди из Индии. ﻿

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