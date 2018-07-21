Наньчан. Валерия Савиных вышла в финал квалификации
288-я ракетка мира, россиянка Валерия Савиных, на старте квалификации соревнований JiangXi Open одолела китаянку Янни Лю, занимающую 691-е место мирового рейтинга, — 7/6 (2), 6/3.
288-я ракетка мира, россиянка Валерия Савиных, на старте квалификации соревнований JiangXi Open одолела китаянку Янни Лю, занимающую 691-е место мирового рейтинга, — 7/6 (2), 6/3.
За 1 час 43 минуты матча Валерия сделала один эйс и пять брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Янни один раз подала навылет и реализовала четыре
В финале квалификации турнира в Наньчане Савиных сыграет с Карман Тханди из Индии.