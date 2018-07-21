Наньчан. Валерия Савиных вышла в финал квалификации

За 1 час 43 минуты матча Валерия сделала один эйс и пять брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Янни один раз подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.



В финале квалификации турнира в Наньчане Савиных сыграет с Карман Тханди из Индии. ﻿